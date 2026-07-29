Отдельный вход и кухня с техникой: квартиру за копейки сдают в одном из самых дорогих городов Украины (фото)
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Квартира имеет отдельный вход, кухню и санузел.
В Ивано-Франковске сдается однокомнатная квартира-студия с отдельным входом. Стоимость аренды 6 тысяч гривен, а в отопительный сезон – 7 тысяч гривен.
Соответствующее объявление размещено на одной из популярных маркетинговых платформ. Стоит отметить, что Ивано-Франковск занимает 3-е место среди самых дорогих городов за аренду жилья в Украине.
Владелец отметила, что общая площадь помещения — 25 м². Площадь кухни составляет 1 м2.
"Срочно на долгий период! С 5 августа сдается 1 комнатная квартира-студия. Находится в частном секторе середина ул. Хмельницкий. Отдельный вход. Душевая и туалет вместе, кухонный уголок, жилое состояние. Стоимость аренды в отопительный сезон 6000 грн, в отопительный сезон 7000 грн (коммуналка в цене). Оплата за первый и последний месяц при заселении", — говорится в объявлении.
Добавим, что, согласно информации "РБК-Украина", Ивано-Франковск является одним из самых дорогих городов для проживания. Так, город занимает 3 место среди самых дорогих городов за аренду жилья в Украине.
Ранее Телеграф рассказывал, что киевская квартира рассмешила украинцев в Threads. Пользователи упомянули Пшонку и Януковича.