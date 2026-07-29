Укр

Отдельный вход и кухня с техникой: квартиру за копейки сдают в одном из самых дорогих городов Украины (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
Как для одного из самых дорогих городов Украины квартира сдается по приемлемой цене Новость обновлена 29 июля 2026, 17:53
Как для одного из самых дорогих городов Украины квартира сдается по приемлемой цене. Фото Коллаж "Телеграфа"

Квартира имеет отдельный вход, кухню и санузел.

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В Ивано-Франковске сдается однокомнатная квартира-студия с отдельным входом. Стоимость аренды 6 тысяч гривен, а в отопительный сезон – 7 тысяч гривен.

Соответствующее объявление размещено на одной из популярных маркетинговых платформ. Стоит отметить, что Ивано-Франковск занимает 3-е место среди самых дорогих городов за аренду жилья в Украине.

Владелец отметила, что общая площадь помещения — 25 м². Площадь кухни составляет 1 м2.

"Срочно на долгий период! С 5 августа сдается 1 комнатная квартира-студия. Находится в частном секторе середина ул. Хмельницкий. Отдельный вход. Душевая и туалет вместе, кухонный уголок, жилое состояние. Стоимость аренды в отопительный сезон 6000 грн, в отопительный сезон 7000 грн (коммуналка в цене). Оплата за первый и последний месяц при заселении", — говорится в объявлении.

Квартира имеет отдельный вход
Квартира имеет отдельный вход
В квартире есть мебель и ковры
В квартире есть мебель и ковры
Кухня оборудована плитой, стиральной машиной и мойкой
Кухня оборудована плитой, стиральной машиной и мойкой
На кухне есть холодильникВ
На кухне есть холодильник
В комнате не слишком много свободного пространства
В комнате не слишком много свободного пространства
В комнате есть стол и маленькие тумбы
В комнате есть стол и небольшие тумбы

Добавим, что, согласно информации "РБК-Украина", Ивано-Франковск является одним из самых дорогих городов для проживания. Так, город занимает 3 место среди самых дорогих городов за аренду жилья в Украине.

Рейтинг самых дорогих городов Украины за аренду жилья
Рейтинг самых дорогих городов Украины за аренду жилья. Инфографика РБК-Украина

Ранее Телеграф рассказывал, что киевская квартира рассмешила украинцев в Threads. Пользователи упомянули Пшонку и Януковича.

Теги:
#Ивано-Франковск #Квартира #Аренда #OLX