Шулики або ламанці з маком: рецепт традиційної випічки до Маковія
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Смажені на сковороді коржі, залиті медово-маковою заливкою
1 серпня в Україні відзначають Маковія, який ще називають Першим чи Медовим Спасом. У цей день заведено готувати випічку з маком і медом — шулики, маківники або ламанці.
Рецептом традиційної пісної страви поділилися на YouTube-каналі "Українська Кухня Кращі Традиції". Оскільки на Маковія починається Успенський піст, шулики роблять пісними та смажать на невеликій кількості олії, а заливку бажано приготувати на посвячених воді, маку та меду.
Шулики з маком — покроковий рецепт
Інгредієнти для тіста:
- вода — 400 мл
- дріжджі — 25 г
- цукор — 1 ч. л.
- сіль — 1 ч. л.
- рослинна олія — 50 мл
- борошно — 800 г
Для заливки:
- мак — за смаком (промитий)
- вода — 150 мл + 850 мл
- мед — за смаком
Етапи приготування:
- Приготуйте опару: у теплу воду додайте цукор, дріжджі та кілька ложок борошна, дайте підійти.
- У готову опару влийте олію, додайте сіль, перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно та замісіть м'яке еластичне тісто.
- Розділіть тісто на 6 частин, кожну розкачайте в коло середньої товщини.
- Обсмажте коржі на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.
- Для заливки добре промийте мак, відваріть у 150 мл води на середньому вогні до випаровування рідини, остудіть і перетріть блендером, м'ясорубкою або в макітрі.
- У 850 мл води розчиніть мед, додайте перетертий мак, перемішайте.
- Коржі розламайте руками на шматочки, залийте маковою заливкою, перемішайте та дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.