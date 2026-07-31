Шулики або ламанці з маком: рецепт традиційної випічки до Маковія

Смажені на сковороді коржі, залиті медово-маковою заливкою

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1 серпня в Україні відзначають Маковія, який ще називають Першим чи Медовим Спасом. У цей день заведено готувати випічку з маком і медом — шулики, маківники або ламанці.

Рецептом традиційної пісної страви поділилися на YouTube-каналі "Українська Кухня Кращі Традиції". Оскільки на Маковія починається Успенський піст, шулики роблять пісними та смажать на невеликій кількості олії, а заливку бажано приготувати на посвячених воді, маку та меду.

Шулики з маком — покроковий рецепт

Інгредієнти для тіста:

вода — 400 мл

дріжджі — 25 г

цукор — 1 ч. л.

сіль — 1 ч. л.

рослинна олія — 50 мл

борошно — 800 г

Для заливки:

мак — за смаком (промитий)

вода — 150 мл + 850 мл

мед — за смаком

Етапи приготування: