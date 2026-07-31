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Шулики або ламанці з маком: рецепт традиційної випічки до Маковія

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Шулики з маком
Шулики з маком. Фото Колаж "Телеграфу"

Смажені на сковороді коржі, залиті медово-маковою заливкою

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1 серпня в Україні відзначають Маковія, який ще називають Першим чи Медовим Спасом. У цей день заведено готувати випічку з маком і медом — шулики, маківники або ламанці.

Рецептом традиційної пісної страви поділилися на YouTube-каналі "Українська Кухня Кращі Традиції". Оскільки на Маковія починається Успенський піст, шулики роблять пісними та смажать на невеликій кількості олії, а заливку бажано приготувати на посвячених воді, маку та меду.

Шулики з маком — покроковий рецепт

Інгредієнти для тіста:

  • вода — 400 мл
  • дріжджі — 25 г
  • цукор — 1 ч. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • рослинна олія — 50 мл
  • борошно — 800 г

Для заливки:

  • мак — за смаком (промитий)
  • вода — 150 мл + 850 мл
  • мед — за смаком

Етапи приготування:

  1. Приготуйте опару: у теплу воду додайте цукор, дріжджі та кілька ложок борошна, дайте підійти.
  2. У готову опару влийте олію, додайте сіль, перемішайте. Поступово всипайте просіяне борошно та замісіть м'яке еластичне тісто.
  3. Розділіть тісто на 6 частин, кожну розкачайте в коло середньої товщини.
  4. Обсмажте коржі на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору.
  5. Для заливки добре промийте мак, відваріть у 150 мл води на середньому вогні до випаровування рідини, остудіть і перетріть блендером, м'ясорубкою або в макітрі.
  6. У 850 мл води розчиніть мед, додайте перетертий мак, перемішайте.
  7. Коржі розламайте руками на шматочки, залийте маковою заливкою, перемішайте та дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.
Теги:
#Рецепти #Медовий Спас #Випічка #Маковея