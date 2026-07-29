Почему собака перестает слушаться хозяина — простая психологическая причина

Собака должна уважать своего хозяина

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Собака может перестать слушаться своего хозяина из-за "размытия" правил и норм поведения. Например, если один раз животное ругают за определенный проступок, а в следующий раз "отпускают" ситуацию, оно может это воспринять как разрешение на такое поведение.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь. Она отметила, что собака должна уважать своего хозяина, неважно это мужчина или женщина.

По ее словам, в воспитании домашних животных нужна последовательность. А также четкость правил и пределов дозволенного.

"Когда человек сегодня ругает собаку за что-то, а завтра позволяет это делать, потому что не хватает терпения, потому что сдается, или, так сказать, сдает свои позиции. И пес понимает, что можно не слушать такого человека. А вообще, лучше всего собаки слушают тех людей, которые любят себя, которые уважают пределы своих границ. И это может быть как мужчина, так и женщина. Здесь неважно", — рассказала Працонь.

Почему собака может перестать реагировать на своего хозяина

По словам кинолога, поведение и реакции собаки формируются каждый день. Даже после успешного обучения животному требуются регулярные повторения правил и норм поведения. А если владелец перестает заниматься собакой, животное может постепенно возвращаться к старым моделям поведения.

К основным ошибкам в воспитании можно отнести:

отсутствие четких правил в доме;

разная реакция членов семьи на одинаковое поведение животного;

нерегулярные тренировки;

недостаточное общение с собакой.

Собака должна понимать, чего от нее хочет хозяин. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главной ошибкой украинцев в воспитании собак является не жестокость.