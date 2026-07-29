Укр

Почему собака перестает слушаться хозяина — простая психологическая причина

Автор
Вадим Михальченко ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
Воспитанию питомца нужно уделять время Новость обновлена 29 июля 2026, 21:08
Воспитанию питомца нужно уделять время. Фото Коллаж "Телеграфа"

Собака должна уважать своего хозяина

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Собака может перестать слушаться своего хозяина из-за "размытия" правил и норм поведения. Например, если один раз животное ругают за определенный проступок, а в следующий раз "отпускают" ситуацию, оно может это воспринять как разрешение на такое поведение.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала кинолог частного клуба SIRKO CLUB Татьяна Працонь. Она отметила, что собака должна уважать своего хозяина, неважно это мужчина или женщина.

По ее словам, в воспитании домашних животных нужна последовательность. А также четкость правил и пределов дозволенного.

"Когда человек сегодня ругает собаку за что-то, а завтра позволяет это делать, потому что не хватает терпения, потому что сдается, или, так сказать, сдает свои позиции. И пес понимает, что можно не слушать такого человека. А вообще, лучше всего собаки слушают тех людей, которые любят себя, которые уважают пределы своих границ. И это может быть как мужчина, так и женщина. Здесь неважно", — рассказала Працонь.

Почему собака может перестать реагировать на своего хозяина

По словам кинолога, поведение и реакции собаки формируются каждый день. Даже после успешного обучения животному требуются регулярные повторения правил и норм поведения. А если владелец перестает заниматься собакой, животное может постепенно возвращаться к старым моделям поведения.

К основным ошибкам в воспитании можно отнести:

  • отсутствие четких правил в доме;
  • разная реакция членов семьи на одинаковое поведение животного;
  • нерегулярные тренировки;
  • недостаточное общение с собакой.
Собака должна понимать, чего от нее хочет хозяин
Собака должна понимать, чего от нее хочет хозяин. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал, что главной ошибкой украинцев в воспитании собак является не жестокость.

Теги:
#Воспитание #Собака #Поведение #Животное #Татьяна Працонь