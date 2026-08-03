Кондиционер за день сливает целое ведро воды: куда применить ее с пользой

Эту воду нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

С наступлением жары кондиционеры работают почти без остановки, а вместе с прохладой они ежедневно "выдают" литры воды, которая бесполезно вытекает на улицу. Многие даже не задумываются, что эта вода — по сути дистиллят, за который в магазине пришлось бы заплатить.

О том, как можно использовать воду из кондиционера дома, рассказало сербское издание Super Žena.

Охлаждая квартиру площадью около 50 квадратных метров в жару, кондиционер может производить от 5 до 10 литров дистиллированной воды в сутки. Из-за того, что она проходит через алюминиевые ламели и трубки внешнего блока, где годами скапливаются пыль, уличная сажа и иногда следы плесени, эту воду нельзя пить или давать животным. Но ее можно использовать в быту.

Как использовать воду из кондиционера

Для утюга. Дистиллят не содержит солей, поэтому не образует накипь внутри нагревательного элемента. Если заливать воду из кондиционера в утюг, он будет служить дольше, а на одежде не будут оставаться белые пятна и разводы.

Для мытья полов. Особенно хорошо такая вода подходит для мытья темной плитки. От обычной водопроводной воды на ней могут оставаться известковые разводы. С дистиллированной водой такой проблемы быть не должно.

Вода из кондиционера подходит для уборки. Фото: Canva

Для комнатных растений. Орхидеи, папоротники и спатифиллумы плохо переносят жесткую водопроводную воду. Для их полива подойдет дистиллят из кондиционера, так как он не содержит хлора, солей и тяжелых металлов и защищает листья от белых разводов.

Для уборки ванной. Если добавить в распылитель с этой водой пару столовых ложек уксуса, получится эффективное средство против известкового налета на кранах, плитке и душевой кабине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как эффективно применить воду после варки картофеля.