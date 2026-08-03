Укр

Кондиционер за день сливает целое ведро воды: куда применить ее с пользой

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кондиционер сливает литры чистой дистиллированной воды
Кондиционер сливает литры чистой дистиллированной воды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эту воду нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

С наступлением жары кондиционеры работают почти без остановки, а вместе с прохладой они ежедневно "выдают" литры воды, которая бесполезно вытекает на улицу. Многие даже не задумываются, что эта вода — по сути дистиллят, за который в магазине пришлось бы заплатить.

О том, как можно использовать воду из кондиционера дома, рассказало сербское издание Super Žena.

Охлаждая квартиру площадью около 50 квадратных метров в жару, кондиционер может производить от 5 до 10 литров дистиллированной воды в сутки. Из-за того, что она проходит через алюминиевые ламели и трубки внешнего блока, где годами скапливаются пыль, уличная сажа и иногда следы плесени, эту воду нельзя пить или давать животным. Но ее можно использовать в быту.

Как использовать воду из кондиционера

Для утюга. Дистиллят не содержит солей, поэтому не образует накипь внутри нагревательного элемента. Если заливать воду из кондиционера в утюг, он будет служить дольше, а на одежде не будут оставаться белые пятна и разводы.

Для мытья полов. Особенно хорошо такая вода подходит для мытья темной плитки. От обычной водопроводной воды на ней могут оставаться известковые разводы. С дистиллированной водой такой проблемы быть не должно.

Где можно использовать воду из кондиционера
Вода из кондиционера подходит для уборки. Фото: Canva

Для комнатных растений. Орхидеи, папоротники и спатифиллумы плохо переносят жесткую водопроводную воду. Для их полива подойдет дистиллят из кондиционера, так как он не содержит хлора, солей и тяжелых металлов и защищает листья от белых разводов.

Для уборки ванной. Если добавить в распылитель с этой водой пару столовых ложек уксуса, получится эффективное средство против известкового налета на кранах, плитке и душевой кабине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как эффективно применить воду после варки картофеля.

Теги:
#Вода #Кондиционер #Лайфхак