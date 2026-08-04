Не поспішайте діставати гаманець: що робити, якщо в "АТБ" випадково розбили пляшку дорогого алкоголю

У торговій мережі дали несподівану відповідь

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Розбита пляшка дорогого спиртного під час звичайного походу в магазин — ситуація, з якою може зіткнутися будь-який покупець. Однак багато хто не знає, чи зобов’язані вони в такому разі відшкодовувати вартість зіпсованого товару та які мають права.

"Телеграф" з’ясував, чи клієнт повинен платити за товар, пошкоджений з необережності. У супермаркетах нерідко зустрічаються вузькі проходи, заставлені коробками із товаром. Саме через це один необережний рух може закінчитися розбитою пляшкою.

У більшості виникає головне питання — чи доведеться сплачувати збитки. Як підтвердили у службі підтримки мережі "АТБ", якщо товар було пошкоджено випадково, покупець не зобов’язаний віддавати за нього гроші.

"Якщо це було зроблено не спеціально, клієнту можуть лише запропонувати сплатити. Тобто покупець має право відмовитись", — пояснив представник мережі "АТБ".

Раніше ми писали, що функціонал різних мереж супермаркетів в Україні може суттєво відрізнятись. Те, на що може розраховувати покупець в одному магазині, не може працювати в іншому.