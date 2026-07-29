Десертные помидоры с луком на зиму: рецепт закуски, которая разлетится со стола
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Всего несколько ингредиентов — и зимой у вас будет идеальная закуска
Есть множество способов заготовить помидоры на зиму. Один из самых удачных рецептом — десертные маринованные помидоры. Они обычно нравятся даже тем, кто не особо любит консервацию. За счет особого соотношения сахара и уксуса в маринаде помидоры получаются мягче и слаще, чем в классических рецептах, а лук успевает пропитаться и становится приятной хрустящей добавкой к основному овощу.
Рецептом такой заготовки на зиму с нами поделились на странице innakluchnik31 в Instagram.
Как закрыть десертные помидоры с луком — пошаговый рецепт
Для этого рецепта важно выбирать помидоры твердых сортов, которые не разварятся при заливке горячим маринадом. Лук лучше нарезать кольцами одинаковой толщины, чтобы он равномерно промариновался вместе с помидорами. Банки и крышки перед закаткой обязательно нужно простерилизовать.
Ингредиенты на литровую банку:
- помидоры твердых сортов — 500–600 г
- лук — 1 шт.
- лавровый лист — 1 шт.
- перец душистый — 3-4 горошины
- гвоздика —1-2 бутона
Для маринада:
- вода — 1 литр;
- соль — 2 ч. л.;
- сахар — 6 ч. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Банки и крышки простерилизовать заранее и дать им полностью высохнуть.
- Помидоры разрезать на две части, лук нарезать колечками.
- На дно каждой банки выложить лавровый лист, душистый перец и гвоздику.
- Помидоры уложить в банки, чередуя с кольцами лука.
- Вскипятить воду и залить ею помидоры в банках, накрыть крышками и оставить на 10-15 минут для прогрева.
- Слить воду обратно в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения и проварить пару минут до полного растворения.
- Снять маринад с огня, влить уксус, перемешать и сразу залить им помидоры в банках.
- Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить остывать до комнатной температуры.