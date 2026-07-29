Десертные помидоры с луком на зиму: рецепт закуски, которая разлетится со стола

Всего несколько ингредиентов — и зимой у вас будет идеальная закуска

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Есть множество способов заготовить помидоры на зиму. Один из самых удачных рецептом — десертные маринованные помидоры. Они обычно нравятся даже тем, кто не особо любит консервацию. За счет особого соотношения сахара и уксуса в маринаде помидоры получаются мягче и слаще, чем в классических рецептах, а лук успевает пропитаться и становится приятной хрустящей добавкой к основному овощу.

Рецептом такой заготовки на зиму с нами поделились на странице innakluchnik31 в Instagram.

Как закрыть десертные помидоры с луком — пошаговый рецепт

Для этого рецепта важно выбирать помидоры твердых сортов, которые не разварятся при заливке горячим маринадом. Лук лучше нарезать кольцами одинаковой толщины, чтобы он равномерно промариновался вместе с помидорами. Банки и крышки перед закаткой обязательно нужно простерилизовать.

Ингредиенты на литровую банку:

помидоры твердых сортов — 500–600 г

лук — 1 шт.

лавровый лист — 1 шт.

перец душистый — 3-4 горошины

гвоздика —1-2 бутона

Для маринада:

вода — 1 литр;

соль — 2 ч. л.;

сахар — 6 ч. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.

Рецепт маринованых помидоров с луком на зиму. Скриншот Instagram/innakluchnik31

Способ приготовления: