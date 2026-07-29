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Десертные помидоры с луком на зиму: рецепт закуски, которая разлетится со стола

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Десертные помидоры с луком
Десертные помидоры с луком. Фото Коллаж "Телеграфа"

Всего несколько ингредиентов — и зимой у вас будет идеальная закуска

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Есть множество способов заготовить помидоры на зиму. Один из самых удачных рецептом — десертные маринованные помидоры. Они обычно нравятся даже тем, кто не особо любит консервацию. За счет особого соотношения сахара и уксуса в маринаде помидоры получаются мягче и слаще, чем в классических рецептах, а лук успевает пропитаться и становится приятной хрустящей добавкой к основному овощу.

Рецептом такой заготовки на зиму с нами поделились на странице innakluchnik31 в Instagram.

Как закрыть десертные помидоры с луком — пошаговый рецепт

Для этого рецепта важно выбирать помидоры твердых сортов, которые не разварятся при заливке горячим маринадом. Лук лучше нарезать кольцами одинаковой толщины, чтобы он равномерно промариновался вместе с помидорами. Банки и крышки перед закаткой обязательно нужно простерилизовать.

Ингредиенты на литровую банку:

  • помидоры твердых сортов — 500–600 г
  • лук — 1 шт.
  • лавровый лист — 1 шт.
  • перец душистый — 3-4 горошины
  • гвоздика —1-2 бутона

Для маринада:

  • вода — 1 литр;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — 6 ч. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.
Рецепт маринованых помидоров с луком на зиму
Рецепт маринованых помидоров с луком на зиму. Скриншот Instagram/innakluchnik31

Способ приготовления:

  1. Банки и крышки простерилизовать заранее и дать им полностью высохнуть.
  2. Помидоры разрезать на две части, лук нарезать колечками.
  3. На дно каждой банки выложить лавровый лист, душистый перец и гвоздику.
  4. Помидоры уложить в банки, чередуя с кольцами лука.
  5. Вскипятить воду и залить ею помидоры в банках, накрыть крышками и оставить на 10-15 минут для прогрева.
  6. Слить воду обратно в кастрюлю, добавить соль и сахар, довести до кипения и проварить пару минут до полного растворения.
  7. Снять маринад с огня, влить уксус, перемешать и сразу залить им помидоры в банках.
  8. Закатать банки крышками, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить остывать до комнатной температуры.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Консервация