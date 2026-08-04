Пікантний азійський салат з баклажанів: готується швидко, з'їдається ще швидше (відео)

Пікантна та соковита страва до будь-якого столу

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Баклажани легко вбирають у себе смак соусів та спецій, тому з них виходять вдалі страви в різних кухнях світу. Один із цікавих варіантів — салат в азійському стилі, де обсмажені баклажани поєднуються з болгарським перцем, часником і пікантною заправкою на основі соєвого та устричного соусу.

Рецептом такого салату поділився в Instagram кулінарний блогер leocoookss.

Для цієї страви краще обирати баклажани середнього розміру з гладкою шкіркою. Вони швидше прожарюються і не залишаються жорсткими всередині. Нарізати їх варто досить товстими стейками, щоб під час обсмажування вони не пересохли, а залишилися м'якими та соковитими.

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт. (середні);

болгарський перець — 1 шт.;

кріп з кінзою або петрушка — невеликий пучок;

часник — 2-3 зубчики;

соєвий соус — 3 ст. л.;

кунжутне масло — 2 ст. л.;

устричний соус — 1 ст. л.;

рисовий оцет — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л. (або до смаку);

гострий перець пластівцями або паприка — 0,5 ч. л.;

кунжут — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани нарізати стейками завтовшки близько 1,5–2 см. Розігріти сковороду з олією та обсмажити стейки з обох боків до золотавої скоринки й м'якості всередині. Болгарський перець нарізати дрібним кубиком, часник та зелень дрібно посікти. У глибокій мисці з'єднати соєвий соус, кунжутну олію, устричний соус та рисовий оцет. Додати цукор, сіль, гострий перець або паприку, часник і кунжут, усе добре перемішати до розчинення цукру. Обсмажені баклажани нарізати довільними шматочками та перекласти в салатник разом із перцем та зеленню. Залити заправкою й обережно перемішати. Залишити салат на 15 хвилин за кімнатної температури, щоб баклажани вбрали заправку.

Як і з чим подавати

Подавайте салат як самостійну закуску або доповнення до рису та локшини. Також він підійде як гарнір до м’яса чи риби, приготовленої на грилі. Перед подачею страву можна посипати додатковою порцією кунжуту або свіжою зеленню для яскравішого смаку.