Длинные шарфы, платья без рукавов и все в черном: какие неудачные образы выбирала Брижит Макрон

Первая леди Франции выработала собственный стиль, но иногда выбирала неудачные луки

Брижит Макрон является одной из самых эффектных первых леди в мире. Она часто появляется на официальных мероприятиях, сопровождая своего супруга, президента Франции Эммануэля Макрона. В то же время Брижит демонстрирует хороший вкус, выбирая стильные и элегантные наряды. Однако некоторые образы стали противоречивыми.

"Телеграф" собрал подборку неудачных образов первой леди Франции и объяснил, почему они не подходят Брижит Макрон.

Неудачные образы Брижит Макрон

Анализируя стиль Брижит Макрон, можно увидеть, что она часто выбирает вещи, которые укорачивают ее шею. Так первая леди надевает шарфы или жакеты с высокой стойкой. В то же время такие детали создают вид, будто перехода между головой и туловищем нет. К тому же, первая леди Франции имеет короткую стрижку, что усиливает такое впечатление.

Образ укоротил Макрон шею, фото Getty Images

В прошлом Брижит иногда появлялась на публике в платьях без рукавов или майках. Таким образом, она обнажала свои худощавые руки, которые выдают возраст, ведь становятся заметными вены. В то же время, со временем кожа теряет свою упругость, и такая одежда лишь подчеркивает эти нюансы.

Образ подчеркнул худые руки и возрастные изменения Макрон, фото Getty Images

Макрон в одежде без рукавов, фото Getty Images, фото Getty Images

В общем короткое платье белого цвета с молочным тренчем подходит Макрон, ведь подчеркивает его стройные ноги. Однако образ портят черные колготки с черными туфлями, которые делают низ лука тяжелым. Сюда подходили бы телесные колготки и обувь молочного оттенка. Тогда бы лук первой леди Франции был бы более гармоничным.

Черный низ тяготит образ, фото Getty Images

Природа наградила Брижит длинными и худыми ногами, но иногда ей не удавалось это подчеркнуть, как на фото. Здесь первая леди Франции выбрала жакет, который заканчивается на линии бедер, с очень глубоким V-образным вырезом. Также она надела длинный шарф, черные кожаные брюки и туфли с широкими полосками. Такое сочетание сделало образ непропорциональным и визуально укоротило ноги Макрон.

Образ укоротил ноги Макрон, фото Getty Images

Жена Эммануэля Макрона периодически появляется на мероприятиях в черных образах. Например, в пальто, брюках и обуви черного цвета или платья и туфлях. Впрочем, черный цвет подходит не всем и к тому же прибавляет возраст. Так Брижит он подчеркнул морщинки на лице.

Брижит Макрон в черном, фото Getty Images

Черный образ подчеркнул возраст Макрон, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересном моменте между Эммануэлем Макроном и Кейт Миддлтон. Это произошло в Виндзорском замке.