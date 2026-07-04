Тумбы в ванной больше не нужны: дизайнеры назвали решение, которое экономит кучу места
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Многие дизайнеры сейчас ценят минимализм и функциональность
В маленьких ванных комнатах каждый сантиметр имеет значение. К счастью, современные тренды помогают элегантно выйти из ситуации, предлагая большой функционал мебели без потери полезного метража.
Об этом пишет Onet. Авторы материала отмечают, что громоздкая мебель для ванны все чаще уходит в прошлое. Многие дизайнеры сейчас ценят минимализм и функциональность, а поэтому хитом последнего времени стала "скрытая" мебель.
Речь идет о встраиваемых полках, которые монтируются прямо в стену. Они не выступают за контур стены, не перегружают интерьер и не занимают места — в отличие от традиционных шкафчиков.
Ниши идеально подходят для хранения косметики, чистящих средств и декоративных элементов — все находится под рукой, но при этом не нарушает общую гармонию дизайна.
К тому же — меньше мебели — меньше неудобных мест для уборки. Пыли и влаге негде скапливаться, а чистка ниши становится быстрой и удобной.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать маленькую кухню более светлой и визуально больше.