Пять фактов о бывшем руководителе метро Киева Брагинском, сбежавшем из Украины после скандала

Брагинский возглавлял киевский метрополитен почти 10 лет

После громкого коррупционного скандала и получения подозрения "король" киевского метро скрылся из Украины. Правоохранители установили, что он получил фейковое заключение военно-врачебной комиссии о неизлечимой болезни для выезда из страны.

Заметим, что в полиции не называют имени фигуранта, но hromadske, опираясь на собственные источники, утверждает, что именно Виктор Брагинский. "Телеграф" решил подробнее рассказать о бывшем руководителе столичной подземки и собрал пять интересных фактов о нем.

Что известно о Викторе Брагинском

Брагинскому 41 год, он родился в Киеве. Имеет три высших образования — юридическое, экономическое и военное. Окончил Военный институт КНУ имени Шевченко, Академию труда и социальных отношений и Национальный транспортный университет. В 2014 году получил степень кандидата наук по государственному управлению.

До назначения в метрополитен работал на руководящих должностях в "Нефтегазе", "Укрпочте", Бердянском морском порту и других государственных предприятиях. В июле 2014 года возглавил КП "Киевский метрополитен" по назначению мэра Виталия Кличко.

Пять фактов об бывшем руководителе киевского метрополитена

Брагинский возглавлял киевский метрополитен почти 10 лет — с июля 2014 по март 2024 года. За время его руководства на предприятии произошло немало скандалов – от срыва строительства метро на Виноградаре до закрытия станций на ремонт.

При его руководстве произошли серьезные проблемы с инфраструктурой метро — проседание тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко", закрытие движения между "Демеевской" и "Теремками".

Метрополитен под руководством Брагинского заключил контракты с фирмами его окружения на сотни миллионов гривен. Среди подрядчиков были компании его бизнес-партнера, семейной бухгалтерши и фирма, которую возглавляла сестра Брагинского.

Он продал собственной сестре землю в Киевской области за 2 миллиона гривен, хотя ее рыночная стоимость была в десять раз меньше

Родственники Брагинского за 10 лет его руководства метрополитеном приобрели имущества на сумму около 1,5 миллиона долларов. Его мать-пенсионерка купила две квартиры в бизнес-классе стоимостью по 10 миллионов гривен каждая, а бывшая жена приобрела участок за 760 тысяч долларов в элитном поселке Козин.

Напомним, в марте 2024 года журналисты BIHUS.Info провели расследование, выявившее многочисленные коррупционные схемы в киевском метрополитене. Журналисты установили, что предприятие заключило контракты с фирмами окружения Брагинского на миллиардные суммы, включая компанию "балерины-миллиардеры" — тещи его бизнес-партнера.

После обнародования материалов чиновник написал заявление на увольнение и составил депутатский мандат в Киевсовете, а мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям по поводу проверки обнародованных фактов.

Раньше мы писали о том, чем скандал с Брагинским грозит Кличко. Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.