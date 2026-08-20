Охотится на гадюк: что известно о редком хищнике, которого заметили на Волыни
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Хищника тяжело встретить в дикой природе
Жители села Бирки, что на Волыни, нашли краснокнижного змееяда, который запутался в металлической сетке. Птица была сильно истощена: весила менее килограмма, а её глазные яблоки запали.
Как сообщают СМИ, спасенную птицу доставили в реабилитационный центр во Львовской области. "Телеграф" расскажет, почему змееяд является редким видом в Украине и где обитает этот хищник.
Где в Украине обитают змееяды
Змееяд — перелетная хищная птица, ареал которой охватывает значительную территорию Евразии — от Западной Европы до Монголии. Также этот вид встречается в Северной Африке.
В Украине, согласно данным Красной книги, змееяд гнездится:
- в лесной и лесостепной зонах;
- в Карпатах;
- в горных районах Крыма;
- реже — в лесах степной зоны.
Больше всего птиц в гнездовой период сосредоточено на Полесье.
Своё название змееяд получил не случайно. Основу его рациона составляют змеи, в том числе гадюки. Также он может охотиться на других рептилий, амфибий и мелких млекопитающих.
Даже в регионах, где змееяды гнездятся, увидеть эту птицу непросто. Для охоты ей нужны большие территории, а гнёзда она устраивает на деревьях, преимущественно в старых лесных массивах.
Почему редкая птица исчезает
Численность змееядов в Украине долгое время оценивали по-разному. По состоянию на 2000 год украинская популяция, согласно научным оценкам, насчитывала всего 30–40 пар.
Однако уже в 2004 году оценка выросла до 250–300 пар. Это объясняли не резким увеличением количества птиц, а проведением более детальных исследований и более точным учётом.
В то же время на численность вида негативно влияет деятельность человека. Среди основных угроз:
- уничтожение старых участков леса, где змееяды устраивают гнёзда;
- разрушение территорий, пригодных для охоты;
- незаконный отстрел птиц, в частности для изготовления чучел.
Европейскую гнездовую популяцию змееяда оценивают в 8,4–13 тысяч пар.
Как змееяд выращивает потомство
В Украине змееяды появляются после зимовки в марте. Для жизни им необходимо сочетание лесных массивов и открытых территорий, где достаточно змей и других рептилий.
Во время поиска добычи змееяд парит над открытой местностью или может долго зависать в воздухе, внимательно высматривая движение на земле. Заметив змею, хищник стремительно атакует.
Птицы образуют моногамные пары и устраивают гнёзда на деревьях. Самка откладывает всего одно яйцо — в конце апреля или начале мая.
Высиживание длится до 48 суток, а птенец проводит в гнезде до двух с половиной месяцев. Покидать его молодые змееяды начинают во второй половине августа.
Уже в сентябре птицы отправляются на зимовку — поодиночке или парами.
Взрослый змееяд может достигать 72 сантиметров в длину, а размах его крыльев составляет до 1,85 метра.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую редкую птицу заметили в Днепропетровской области.