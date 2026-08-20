Охотится на гадюк: что известно о редком хищнике, которого заметили на Волыни

Хищника тяжело встретить в дикой природе

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Жители села Бирки, что на Волыни, нашли краснокнижного змееяда, который запутался в металлической сетке. Птица была сильно истощена: весила менее килограмма, а её глазные яблоки запали.

Как сообщают СМИ, спасенную птицу доставили в реабилитационный центр во Львовской области. "Телеграф" расскажет, почему змееяд является редким видом в Украине и где обитает этот хищник.

Спасенная птица. Фото:suspilne.media

Где в Украине обитают змееяды

Змееяд — перелетная хищная птица, ареал которой охватывает значительную территорию Евразии — от Западной Европы до Монголии. Также этот вид встречается в Северной Африке.

В Украине, согласно данным Красной книги, змееяд гнездится:

в лесной и лесостепной зонах;

в Карпатах;

в горных районах Крыма;

реже — в лесах степной зоны.

Больше всего птиц в гнездовой период сосредоточено на Полесье.

Где в Украине живут змееиды. Фото: Красная книга Украины

Своё название змееяд получил не случайно. Основу его рациона составляют змеи, в том числе гадюки. Также он может охотиться на других рептилий, амфибий и мелких млекопитающих.

Даже в регионах, где змееяды гнездятся, увидеть эту птицу непросто. Для охоты ей нужны большие территории, а гнёзда она устраивает на деревьях, преимущественно в старых лесных массивах.

Змеи составляют основу рациона птицы. Фото: pernatidruzi.org.ua

Почему редкая птица исчезает

Численность змееядов в Украине долгое время оценивали по-разному. По состоянию на 2000 год украинская популяция, согласно научным оценкам, насчитывала всего 30–40 пар.

Однако уже в 2004 году оценка выросла до 250–300 пар. Это объясняли не резким увеличением количества птиц, а проведением более детальных исследований и более точным учётом.

В то же время на численность вида негативно влияет деятельность человека. Среди основных угроз:

уничтожение старых участков леса, где змееяды устраивают гнёзда;

разрушение территорий, пригодных для охоты;

незаконный отстрел птиц, в частности для изготовления чучел.

Европейскую гнездовую популяцию змееяда оценивают в 8,4–13 тысяч пар.

Как змееяд выращивает потомство

В Украине змееяды появляются после зимовки в марте. Для жизни им необходимо сочетание лесных массивов и открытых территорий, где достаточно змей и других рептилий.

Во время поиска добычи змееяд парит над открытой местностью или может долго зависать в воздухе, внимательно высматривая движение на земле. Заметив змею, хищник стремительно атакует.

Змееид охотится преимущественно из воздуха. Фото: ecopark-osokorky.com.ua

Птицы образуют моногамные пары и устраивают гнёзда на деревьях. Самка откладывает всего одно яйцо — в конце апреля или начале мая.

Высиживание длится до 48 суток, а птенец проводит в гнезде до двух с половиной месяцев. Покидать его молодые змееяды начинают во второй половине августа.

Уже в сентябре птицы отправляются на зимовку — поодиночке или парами.

Взрослый змееяд может достигать 72 сантиметров в длину, а размах его крыльев составляет до 1,85 метра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую редкую птицу заметили в Днепропетровской области.