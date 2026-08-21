Золотой коллектор: одесская Аркадия тонет в фекалиях, пока миллиарды уплывают депутатам

Вместо защиты от подтопления Одесса получила долгострой с уголовными делами о хищении средств и загрязнении моря

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Прошлой осенью Одесса пережила одну из самых страшных природных катастроф последних десятилетий – наводнение 30 сентября . Десять погибших, сотни разрушенных домов и буквально "поплывшая" инфраструктура. Тогдашний мэр курортного города Геннадий Труханов в таких последствиях обвинил "аномальные осадки" и обещал исправить ситуацию. Этому должен помочь подрядчик – фирма, которую годами связывают с окружением экс-мэра.

Однако тандем бизнеса и власти оплошал – вместо защиты город получил очередной долгострой и уголовные производства. Подробнее – в материале.

Коллектор, который не спас

Центральной "фигурой" истории является Новоаркадийский ливневый коллектор. В мае 2025 года, за несколько месяцев до рокового ливня, Управление капитального строительства Одесского горсовета провело тендер на ремонт этого объекта стоимостью 222,5 млн грн. До этого проблему пытались решать точечно, годами выделяя средства на локальные ремонты и затяжную разработку постоянно корректировавшейся проектной документации. Однако хаотическая застройка и регулярная нагрузка на систему превратили коллектор в хроническую инфраструктурную проблему, требовавшую значительных вложений.

Тендер на капитальный ремонт коллектора. Скриншот страницы на Prozorro

Несмотря на перспективу многомиллионных заработков, торги прошли без конкуренции и экономии, победителем стал единственный претендент – ООО "Ростдорстрой" (RDS). Что не удивляет, если вспомнить, что эту фирму медиа, активисты и даже НАБУ и САП неоднократно связывали с бывшим мэром Трухановым (утратил должность в октябре 2025 года). Исторически он сам был участником бизнес-группы, основавшей эту фирму (в частности, работал с бизнесменом Александром Жуковым), а сейчас компания полностью контролируется его соратниками по партии "Доверяй делам".

Хронология "Золотого коллектора" в Аркадии. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

С учетом этого бэкграунда уже не кажутся странными выводы экспертизы от ООО "Экспертно-инспекционный центр "Юг Стройэкспертиза", которые позволили легализовать нужную смету. Ведь цены на материалы и ресурсы были приняты по данным заказчика — Управления капстроительства в соответствии с п. 4.9 СНУ "Руководство по определению стоимости строительства". Эта норма позволяет не проводить собственную проверку рыночной стоимости стройматериалов, а просто взять за основу цифры, предоставленные чиновниками.

К тому же об "аналогичном опыте" позаботился сам заказчик работ на Новоаркадийском коллекторе — Управление капстроительства Одесского горсовета. Ведь за подписью его руководителя ООО "Ростдорстрой" представил справку об успешном ремонте дамбы Хаджибейского лимана (61,8 млн грн).

Подтверждение аналогичного опыта от заказчика. Скриншот

Согласно документации, подрядчик должен был восстановить 340 метров стального трубопровода диаметром 2000 мм методом санации – прокладкой новой полимерной трубы внутрь старой аварийной конструкции. Самой сложной частью проекта является 250-метровый участок, проходящий под водой на глубине до 20 метров. При наличии статуса "дорожного гиганта" у ООО "Ростдорстрой" не было собственных ресурсов для таких специфических работ. Для их выполнения фирма привлекла целую череду субподрядчиков и посредников: ООО "Иния" (водолазные работы), бюро "Азимут" (аренда плавсредства "Земснаряд"), а также фирмы "Эскадор 2022" и "Стройнавигатор" для аренды компрессоров и грузовиков.

Ремонт Новоаркадийского коллектора

Согласно заключенному договору, для выполнения ремонта подрядчику дали солидный временной карт-бланш – с конечной датой соглашения до 31 декабря 2026 года. Впрочем, в самом ООО "Ростдорстрой" оптимистично уверяли, что в благоприятную погоду сдадут объект на несколько месяцев раньше.

Стартовали работы, как сообщали одесские медиа и официальные ресурсы горсовета, только 14 августа 2025 года. А уже через месяц, 30 сентября, Одессу накрыли тот самый ливень и наводнение, что привело к разрушениям и человеческим смертям. Стихия продемонстрировала, насколько уязвим этот объект: вместо того, чтобы отводить потоки дождевой воды в море, коллектор превратился в затопленную ловушку, которую строители безуспешно осушали мотопомпами.

Схема "матрешки" и цементные накрутки

Казалось бы, после трагических последствий дело восстановления коллектора и защита города в будущем от стихии должна была бы стать делом чести для тандема бизнеса и власти — ООО "Ростдорстрой" и команды Труханова. Однако реальность оказалась иной. Во-первых, работы начали "буксовать": наземную набережную планируют открыть только к концу 2026 года, а финальную точку в подводных работах поставят не раньше первой половины 2027 года.

Но уже на этом этапе к капремонту возникли вопросы у правоохранителей. Как выяснили следователи отдела полиции № 5 Одесского райуправления полиции, фирма использовала разветвленную сеть посредников для "заработка" вне закона ( уголовное производство от 5 декабря 2025 года).

По мнению силовиков, присвоение бюджетных средств могло происходить посредством отказа от прямых закупок. В частности, зафиксировано, что цемент для восстановления ливневого коллектора поставляли не производители или официальные дистрибьюторы, а специально привлеченные "посреднические предприятия". Как результат – цена "на выходе" могла быть выше среднерыночной. В судебном постановлении указана цифра 2040% и пока непонятно, действительно ли имела место бешеная накрутка в 20 раз, или в тексте документа пропущено тире и речь идет о значительно меньших показателях.

Информация о завышенных ценах. Фрагмент судебного определения

Плюс правоохранители проверяют предположения о "подмене строительных материалов и комплектующих на более дешевые", нежели прописанные в техзадании тендера. Также следователи исследуют версию о сговоре должностных лиц управления капстроительства с представителями ООО "Ростдорстрой" и субподрядчиков при выполнении и приемке работ. И сейчас эта "деятельность" подпадает под ч. 4 ст. 191 УК Украины – присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах.

Однако финансовая неаккуратность – лишь полбеды. Пока миллионы "накручивались" через посредников, страдала экология Аркадии. Следствие установило, что в ходе работ подрядчик допустил систематическое загрязнение моря. Лабораторные анализы, проведенные в октябре-ноябре 2025 года , подтвердили: со строительной площадки в воду неоднократно сбрасывали сточные воды с критическим превышением концентрации железа, аммонийного азота и нитритов. За это ООО "Ростдорстрой" инкриминируют еще и ч. 1 ст. 243 УК Украины (загрязнение моря).

Информация о загрязнении моря. Фрагмент судебного определения

В настоящее время расследование находится в фазе сбора доказательств. По состоянию на июль 2026 года официальные подозрения по делу не объявлены, а круг причастных лиц только устанавливается. Правоохранители получили через суд доступ к распечаткам мобильных соединений группы лиц, причастных к организации схемы, чтобы проследить их контакты и маршруты передвижения.

Точный размер ущерба, нанесенного городскому бюджету, также остается предметом экспертиз. Следователи только недавно получили временный доступ к полному пакету документов: от проектно-сметной документации и актов выполненных работ КБ-2в до протоколов согласования цен на стройматериалы. Только после сравнения зафиксированных в бумагах цен и объемов с реальным положением дел станет ясно, сколько потеряла защита одесситов от большой воды.

Фаворит одесских подрядов: от больниц до коллекторов

Параллельно с восстановлением коллектора ООО "Ростдорстрой" получил еще один подряд от города на капитальный ремонт берегоукрепления (от ул. Новобереговой до Аркадии) за 167,2 млн грн.

В этом случае заказчик – Управление капстроительства Одесского городского совета – выдвинул к потенциальным участникам требование предоставить акты, подтверждающие опыт "разравнивания под водой водолазами щебеночных постелей" и наличие антикоррупционного сертификата ISO 37001:2018. Компания "Укрсервисгруп" пошла в АМКУ с жалобой, прямо указав: условия прописаны под одного исполнителя, а требование водолазного опыта для укрепления берега является абсурдным и дискриминационным. Несмотря на вмешательство антимонопольщиков и пересмотр условий тендера, которые формально стали более доступными, торги прошли без конкуренции.

Фрагмент жалобы в АМКУ

"Удачливость" компании "Ростдорстрой" в Одессе не ограничивается скандальным Новоаркадийским коллектором и работами по укреплению берега, а носит системный и долговременный характер. Согласно данным системы Prozorro, только с одним заказчиком — Управлением капстроительства Одесского городского совета – фирма с августа 2016-го по ноябрь 2025-го заключила 54 договора и фактически монополизировала все ключевые направления развития городской инфраструктуры. За это время фирма получала подряды:

на реконструкцию ливневых систем на ул. Балковской, Щеголева, Атамана Чепиги (на суммы 226 и 131 млн грн), а также ремонт водоотвода вдоль Деволановского спуска;

на строительство магистральных водопроводов от ул. Багрицкого до Французского бульвара (несколько очередей на суммы свыше 100 млн грн каждая);

на реконструкцию и ремонт инфекционной больницы и городских больниц №№ 5, 10 и 11;

на ремонт дамбы Хаджибейского лимана (несколько подрядов с 2017 года на сумму 178,8 млн грн) и т.д.

На национальном уровне масштабы ООО "Ростдорстрой" тоже впечатляют: компания за годы существования заключила в общей сложности 773 договора на астрономические 101,5 млрд грн. Однако работы на некоторых объектах, как и в случае с Одессой, сопровождаются вниманием правоохранительных органов. Наиболее резонансным делом, как писал "Телеграф", является реконструкция подстанции "Новокиевская" (контракты на 2,45 млрд грн и 537 млн грн). Следствие установило, что "Ростдорстрой" привлек подконтрольные фирмы-посредники, поставлявшие металлоконструкции по завышенным ценам, а разница якобы возвращалась генподрядчику в виде "откатов".

Информация о победных тендерах

Кроме этого, фирма фигурирует в производствах, касающихся подозрений в хищении 300 млн грн на ремонте Дегтяревского путепровода в Киеве и 200 млн грн на ремонте дорог в Николаевской области, — из-за несоблюдения технологий производства асфальтобетона, незаконной добычи суглинка (через фирму-поставщика ООО "Жнива України XXIII") на трассе Одесса — Рени, що нанесло ущерб государству на 3,2 млн грн.

Бедная фирма, богатые владельцы – парадоксы ООО "Ростдорстрой"

Вопрос об успехе на таких разных направлениях, кажется, имеет ответ в структуре собственности и руководстве компании. Официально ООО "Ростдорстрой" выглядит как респектабельная европейская инвестиция, ведь 100% капитала принадлежит австрийской компании "Юттема АУ ГмбХ" (Üttema AU GmbH) с венской пропиской.

Однако путь к этой респектабельности был долгим. Ранее основателем ООО "Ростдорстрой выступала офшорная компания "Сайдлейк Интернешнл Лимитед" (Британские Виргинские Острова), которую в официальных решениях представлял Александр Моисеев, ныне управляющий фирмой-субподрядчиком "Эскадор 2022". Позже в цепочке собственности фигурировала венгерская "Ottema", пока в 2022 году ее не сменила нынешняя австрийская структура.

За ней – двое известных одесситов – Евгений Коновалов и Юрий Шумахер, являющиеся конечными бенефициарами компании. Юрий Шумахер – не просто бизнесмен, а действующий депутат Одесского городского совета от промэрской партии "Доверяй делам". Долгое время он объединял депутатство с прямым участием в управлении зарубежными активами, официально занимая должности гендиректора австрийской компании "Юттема АУ ГмбХ" (Üttema AU GmbH).

Бенефициары ООО "Ростдорстрой"

Однако, как свидетельствуют данные европейских поисковиков корпоративной информации , в конце 2025 года депутат дистанцировался от прямого руководства австрийским офисом. Согласно выписке из судебного реестра, 11 декабря 2025 года полномочия как директора Юрия Шумахера были прекращены, а единоличное управление компанией перешло к Дмитрию Шумахеру.

Информация о составе владельцев австрийской фирмы

Финансовые отчеты ООО "Ростдорстрой" подтверждают статус настоящего гиганта дорожного рынка, чьи обороты исчисляются миллиардами. Например, в 2024 году доход компании был пиковым и составлял 6,85 млрд грн, а в 2025-м – 5,18 млрд грн. Примечательно, что при этом чистая прибыль компании в прошлом году скатилась до символических 201 тыс. грн, что выглядит парадоксально на фоне получения новых контрактов.

Однако пока компания декларирует минимальную доходность, личное состояние ее бенефициаров переживают настоящий расцвет. По крайней мере, тенденция прослеживается на примере Юрия Шумахера, который обязан декларировать доходы как депутат. Если в 2018 году семья бизнесмена владела Porsche Cayenne, Jaguar XK8 и Range Rover Velar, то последние три года автопарк пополнили: внедорожник Land Rover Range Rover за 5,5 млн грн, кроссовер премиум-класса Volvo XC90 за 2,1 млн грн и гидроцикл Yamaha.

За то же время перечень из полутора десятков объектов недвижимости (включая австрийскую квартиру) расширился за счет земельных участков (в том числе 8582 кв. м в Одессе) и специфическими объектами, такими как "помещение для яхтсмена" площадью 120,9 кв. м. При этом неизменными атрибутами уровня жизни предпринимателя и депутата остаются 25 позиций ценного имущества: элитные часы Breguet, Bovet, Hublot, ювелирные изделия Cartier и шубы из меха.

Как раз эти ценные аксессуары и брендовая одежда фигурируют в результатах проверки НАПК, обнаружившей нарушение в декларировании Юрия Шумахера на 25 млн грн. Ведь бизнесмен не указал ни даты приобретения, ни стоимости имущества, аргументируя "потерей чеков" и отмечая, что все эти вещи приобретены до начала депутатской карьеры. К тому же предприниматель затруднился объяснить, благодаря каким активам предоставил 36 млн грн финансовой помощи собственному ООО "Ростдорстрой". Плюс жена депутата якобы допустила ошибку, которая в десять раз – с 17,66 до 176,5 млн грн увеличила ссуду фирме "Фортиус".

Дело "Золотого коллектора", на восстановлении которого могло "химичить" на материалах и ценах ООО "Ростдорстрой", наглядно иллюстрирует, как стратегическая безопасность Одессы стала заложницей частных интересов. Пока подконтрольные фирмы вымывают бюджетные миллионы, декларируя "символическую прибыль", реальный капитал конвертируется в элитный автопарк и недвижимость депутатов-бизнесменов. Контраст между незащищенностью города перед стихией и роскошной жизнью бенефициаров слишком очевиден.

Впереди – экзамен для правоохранителей и судебной системы. Редакция "Телеграфа" будет внимательно следить за ходом расследования уголовного производства о хищении средств и загрязнении моря во время восстановления Новоаркадийского коллектора и укрепления берега.