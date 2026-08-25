Трамп носит подгузники? Новые фото 80-летнего президента США вызвали слухи

Под пиджаком американского лидера странная выпуклость

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Дональд Трамп снова стал объектом насмешек в соцсетях из-за своего внешнего вида. Во время выступления в Розовом саду Белого дома 24 августа пользователи обратили внимание на необычную выпуклость под его пиджаком и брюками.

На кадрах видно, что в районе правой части ягодиц одежда президента заметно выпирает, из-за чего силуэт Трампа выглядит неестественно. В соцсетях сразу начали думать, что могло создать такой эффект. Об этом пишет Irishstar.

Одни пользователи шутили о "коробке", другие снова вспомнили давние слухи о якобы использовании Трампом подгузника для взрослых. Некоторые предположили, что речь идет просто о предмете, который президент носит под одеждой.

Дональд Трамп 24 серпня

Откуда взялись слухи о подгузнике

Разговоры о "подгузнике" Трампа в соцсетях продолжаются уже несколько месяцев. Особенно активно они распространились после ужина корреспондентов Белого дома в апреле, когда на фотографиях разных ракурсов пользователи заметили необычную выпуклость под его одеждой.

Дональд Трамп на ужине корреспондентов Белого дома в апреле 2026 года. Фото: .@maddenifico/X

Позже подобные предположения появлялись после других публичных выступлений президента. Одним из поводов стала фотография, которую бывшая пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт опубликовала после интервью Трампа американскому телеканалу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свежие фото "гниющей" руки Дональда Трампа вызвали волну слухов о его болезни. В соцсетях уже появились предположения о серьезных проблемах со здоровьем.