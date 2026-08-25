Трамп носить підгузки? Нові фото 80-річного президента США спричинили чутки

На піджаку американського лідера дивна опуклість

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Дональд Трамп знову став об’єктом насмішок у соцмережах через свій зовнішній вигляд. Під час виступу в Рожевому саду Білого дому 24 серпня користувачі звернули увагу на незвичну опуклість під його піджаком і штанами.

На кадрах видно, що в районі правої частини сідниць одяг президента помітно випирає, через що силует Трампа виглядає неприродно. У соцмережах одразу почали гадати, що саме могло створити такий ефект. Про це пише Irishstar.

Одні користувачі жартували про "коробку", інші знову згадали давні чутки про нібито використання Трампом підгузка для дорослих. Дехто припустив, що йдеться просто про предмет, який президент носить під одягом.

Звідки взялися чутки про підгузок

Розмови про "підгузок" Трампа в соцмережах тривають уже кілька місяців. Особливо активно вони поширилися після вечері кореспондентів Білого дому у квітні, коли на фотографіях із різних ракурсів користувачі помітили незвичайну опуклість під його одягом.

Дональд Трамп на вечері кореспондентів Білого дому у квітні 2026. Фото: .@maddenifico/X

Пізніше подібні припущення з'являлися після інших публічних виступів президента. Одним із приводів стала фотографія, яку колишня прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт опублікувала після інтерв'ю Трампа американському телеканалу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свіжі фото "гниючої" руки Дональда Трампа викликали хвилю чуток про його хворобу. У соцмережах уже з’явилися припущення про серйозні проблеми зі здоров’ям.