Как собрать ребенка в школу и не разориться: на чем сэкономоить, а за что лучше переплатить
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На огромной части школьных принадлежностей можно сэкономить
Сбор ребенка в школу традиционно бьет по семейному бюджету. Цены на канцелярию в конце августа взлетают до пиковых значений, а список необходимых мелочей кажется бесконечным.
"Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта Gemini, как не оставить все деньги в канцелярском магазине и при этом купить действительно качественные вещи? ИИ назвал главное правило для покупок школьных принадлежностей: "Нужно знать, что имеет смысл брать с запасом, а на чем можно смело сэкономить без ущерба для учебы".
Кроме того, ИИ назвал главный секрет школьного шопинга. "Составьте четкий список дома, ревизируйте прошлогодние остатки и отправляйтесь в магазины без детей, чтобы избежать спонтанных покупок под влиянием ярких витрин".
Что покупать строго оптом (или большими упаковками)
Простые карандаши и ластики. Это абсолютные лидеры по "потеряемости". Карандаши ломаются при падении, тупятся, а ластики загадочным образом исчезают из пеналов каждую неделю. Пачка хороших карандашей (от 10–12 штук) и набор ластиков, купленные оптом или в упаковке, закроют потребность на весь учебный год и обойдутся в разы дешевле.
Тетради. Это расходный материал номер один. В первой четверти они улетают пачками. Покупайте упаковки по 10–20 штук с нейтральными обложками. Это выйдет оптом дешевле, а ребенку хватит запасов надолго.
Шариковые ручки. Ситуация та же, что с карандашами. Ручки теряются, текут или их "забывают" одноклассники. Упаковка из 10–20 базовых синих ручек сбережет ваш кошелек.
Влажные и сухие салфетки, бумажные платочки. То, что пачкается на творческих уроках или во время перекусов. Упаковками по 10 пачек всегда брать выгоднее.
На чем можно сэкономить
"Лицо" тетрадей и дневников. Объясните ребенку (или выбирайте сами), что обычные однотонные тетради стоят копейки, а выглядят даже стильнее и взрослее. Если очень хочется индивидуальности — купите набор классных наклеек отдельно.
Пластиковые папки, линейки, транспортиры. Простые прозрачные пластиковые уголки и линейки выполняют свои функции ровно так же, как и брендовые аналоги с блестками и подсветкой. Переплата за марку здесь достигает 200–300%.
Цветная бумага и картон. Самые обычные цветные листы без эффекта бархата или голографии идеальны для уроков труда. Их расход огромен, а качество печати или поделки от высокой цены бумаги не меняется.
На чем экономить нельзя
Клей-карандаш и ПВА. Дешевый клей либо не клеит вовсе (бумага отваливается), либо насмерть засыхает в тюбике после первого применения. Выбирайте проверенные марки.
Ножницы. Тугие ножницы с плохими лезвиями не режут, а мнут бумагу, вызывая слезы у ребенка и раздражение на уроках. Обязательно проверьте их в магазине.
Акварель и гуашь. Слишком дешевые краски плохо ложатся на бумагу, ложатся "пленкой" или имеют блеклые цвета, из-за чего ребенок теряет интерес к рисованию.
Ранее "Телеграф" сообщал, как выбрать школьный рюкзак. Экономить на его качестве не стоит, потому что чрезмерная бережливость может стоить ребенку здоровья.