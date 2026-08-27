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Как собрать ребенка в школу и не разориться: на чем сэкономоить, а за что лучше переплатить

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Покупка школьных принадлежностей Новость обновлена 27 августа 2026, 13:18
Покупка школьных принадлежностей. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

На огромной части школьных принадлежностей можно сэкономить

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Сбор ребенка в школу традиционно бьет по семейному бюджету. Цены на канцелярию в конце августа взлетают до пиковых значений, а список необходимых мелочей кажется бесконечным.

"Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта Gemini, как не оставить все деньги в канцелярском магазине и при этом купить действительно качественные вещи? ИИ назвал главное правило для покупок школьных принадлежностей: "Нужно знать, что имеет смысл брать с запасом, а на чем можно смело сэкономить без ущерба для учебы".

Кроме того, ИИ назвал главный секрет школьного шопинга. "Составьте четкий список дома, ревизируйте прошлогодние остатки и отправляйтесь в магазины без детей, чтобы избежать спонтанных покупок под влиянием ярких витрин".

Что покупать строго оптом (или большими упаковками)

Простые карандаши и ластики. Это абсолютные лидеры по "потеряемости". Карандаши ломаются при падении, тупятся, а ластики загадочным образом исчезают из пеналов каждую неделю. Пачка хороших карандашей (от 10–12 штук) и набор ластиков, купленные оптом или в упаковке, закроют потребность на весь учебный год и обойдутся в разы дешевле.

Тетради. Это расходный материал номер один. В первой четверти они улетают пачками. Покупайте упаковки по 10–20 штук с нейтральными обложками. Это выйдет оптом дешевле, а ребенку хватит запасов надолго.

Шариковые ручки. Ситуация та же, что с карандашами. Ручки теряются, текут или их "забывают" одноклассники. Упаковка из 10–20 базовых синих ручек сбережет ваш кошелек.

Влажные и сухие салфетки, бумажные платочки. То, что пачкается на творческих уроках или во время перекусов. Упаковками по 10 пачек всегда брать выгоднее.

Некоторые школьные принадлежности стоит покупать оптом
Некоторые школьные принадлежности стоит покупать оптом/Фото: ИИ

На чем можно сэкономить

"Лицо" тетрадей и дневников. Объясните ребенку (или выбирайте сами), что обычные однотонные тетради стоят копейки, а выглядят даже стильнее и взрослее. Если очень хочется индивидуальности — купите набор классных наклеек отдельно.

Пластиковые папки, линейки, транспортиры. Простые прозрачные пластиковые уголки и линейки выполняют свои функции ровно так же, как и брендовые аналоги с блестками и подсветкой. Переплата за марку здесь достигает 200–300%.

Цветная бумага и картон. Самые обычные цветные листы без эффекта бархата или голографии идеальны для уроков труда. Их расход огромен, а качество печати или поделки от высокой цены бумаги не меняется.

На некоторых школьных принадлежностях можно сэкономоить
На некоторых школьных принадлежностях можно сэкономоить/Фото: ИИ

На чем экономить нельзя

Клей-карандаш и ПВА. Дешевый клей либо не клеит вовсе (бумага отваливается), либо насмерть засыхает в тюбике после первого применения. Выбирайте проверенные марки.

Ножницы. Тугие ножницы с плохими лезвиями не режут, а мнут бумагу, вызывая слезы у ребенка и раздражение на уроках. Обязательно проверьте их в магазине.

Акварель и гуашь. Слишком дешевые краски плохо ложатся на бумагу, ложатся "пленкой" или имеют блеклые цвета, из-за чего ребенок теряет интерес к рисованию.

На некоторых школьных товарах лучше не экономить
На некоторых школьных товарах лучше не экономить/Фото: ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, как выбрать школьный рюкзак. Экономить на его качестве не стоит, потому что чрезмерная бережливость может стоить ребенку здоровья.

Теги:
#Украина #Школа #1 сентября