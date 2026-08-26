Из бутылок и пакетов построили школу: в чем секрет нового эко-кирпича

Пластиковые отходы применили для строительства учебных заведений

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Проблема пластиковых отходов остается одной из самых острых для экологии всей планеты. Пока ведущие страны мира ищут глобальные пути решения этой проблемы, в сельских районах Гватемалы находят удивительные по своей простоте и эффективности локальные ответы на этот вызов.

Ярким примером стала инициатива в муниципалитете Гранадос, где местные жители превратили горы мусора в строительный материал для местной школы. Об этом сообщает clickpetroleoegas.

Более 8000 бутылок на благо детей

В Гранадосе более 8,000 пластиковых бутылок, которые неизбежно пополнили бы ряды свалок и загрязнили природу, неожиданно получили совершенно новое назначение. Невероятно, что ученики, их семьи и волонтеры с помощью пластикового мусора превратили их в прочные эко-кирпичи. Такой подход позволил решить сразу две задачи: очистить территорию от пластикового мусора и найти бюджетный материал для облицовки школьных стен.

Гватемала на карте мира

Что такое эко-кирпич?

Наполнение: обычная бутылка до отказа набивается пластиковыми пакетами, обертками и другими пластиковыми отходами.

обычная бутылка до отказа набивается пластиковыми пакетами, обертками и другими пластиковыми отходами. Утрамбовка: Содержимое утрамбовывается до достижения высокой плотности. В результате получается жесткий и упругий элемент, способный заменить традиционные строительные блоки.

Содержимое утрамбовывается до достижения высокой плотности. В результате получается жесткий и упругий элемент, способный заменить традиционные строительные блоки. Интеграция отходов: Метод позволяет утилизировать гибкую упаковку, которую сложнее всего перерабатывать привычными способами, надежно запечатывая её внутри стен.

В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича/Фото: flickr.com

Как с помощью эко-кирпича делают стены

Сетчатый каркас: Подготовленные бутылки не укладывают рядами на раствор как обычные кирпичи. Их помещают на специальную сетчатую конструкцию, которая надежно фиксирует каждый "кирпичик" на своем месте.

Подготовленные бутылки не укладывают рядами на раствор как обычные кирпичи. Их помещают на специальную сетчатую конструкцию, которая надежно фиксирует каждый "кирпичик" на своем месте. Цементный слой: После сборки сетчатого каркаса с бутылками на поверхность наносится цемент и штукатурка.

После сборки сетчатого каркаса с бутылками на поверхность наносится цемент и штукатурка. Эстетика: Финальная отделка полностью скрывает содержимое. Готовое здание выглядит абсолютно обычно, ничем не выдавая свою пластиковую "начинку".

В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича/Фото: flickr.com

Разумный баланс

Важно отметить, что эко-кирпичи не заменяют несущие конструкции полностью. Фундаменты, колонны и балки по-прежнему возводятся из надежного железобетона по стандартным технологиям. Экологичный материал заменяет лишь часть блоков, используемых непосредственно для заполнения и облицовки стен.

В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича/Фото: flickr.com

Масштабный опыт

Проект в Гранадосе — не единичная акция, а часть большой системы. Согласно официальным данным инициативы, начиная с 2009 года, в сельских регионах Гватемалы по этой методике было построено уже 125 школ. Этот опыт доказывает: забота об экологии и развитие социальной инфраструктуры могут успешно идти рука об руку, решая проблемы будущего уже сегодня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" в ближайшее время не появятся автоматы для сбора вторсырья, в частности пластиковых бутылок. Подобные аппараты зарекомендовали себя в Европе.