Укр

Из бутылок и пакетов построили школу: в чем секрет нового эко-кирпича

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича Новость обновлена 26 августа 2026, 18:07
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича. Фото flickr.com

Пластиковые отходы применили для строительства учебных заведений

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Проблема пластиковых отходов остается одной из самых острых для экологии всей планеты. Пока ведущие страны мира ищут глобальные пути решения этой проблемы, в сельских районах Гватемалы находят удивительные по своей простоте и эффективности локальные ответы на этот вызов.

Ярким примером стала инициатива в муниципалитете Гранадос, где местные жители превратили горы мусора в строительный материал для местной школы. Об этом сообщает clickpetroleoegas.

Более 8000 бутылок на благо детей

В Гранадосе более 8,000 пластиковых бутылок, которые неизбежно пополнили бы ряды свалок и загрязнили природу, неожиданно получили совершенно новое назначение. Невероятно, что ученики, их семьи и волонтеры с помощью пластикового мусора превратили их в прочные эко-кирпичи. Такой подход позволил решить сразу две задачи: очистить территорию от пластикового мусора и найти бюджетный материал для облицовки школьных стен.

Гватемала на карте мира
Гватемала на карте мира

Что такое эко-кирпич?

  • Наполнение: обычная бутылка до отказа набивается пластиковыми пакетами, обертками и другими пластиковыми отходами.
  • Утрамбовка: Содержимое утрамбовывается до достижения высокой плотности. В результате получается жесткий и упругий элемент, способный заменить традиционные строительные блоки.
  • Интеграция отходов: Метод позволяет утилизировать гибкую упаковку, которую сложнее всего перерабатывать привычными способами, надежно запечатывая её внутри стен.
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича/Фото: flickr.com

Как с помощью эко-кирпича делают стены

  • Сетчатый каркас: Подготовленные бутылки не укладывают рядами на раствор как обычные кирпичи. Их помещают на специальную сетчатую конструкцию, которая надежно фиксирует каждый "кирпичик" на своем месте.
  • Цементный слой: После сборки сетчатого каркаса с бутылками на поверхность наносится цемент и штукатурка.
  • Эстетика: Финальная отделка полностью скрывает содержимое. Готовое здание выглядит абсолютно обычно, ничем не выдавая свою пластиковую "начинку".
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича/Фото: flickr.com

Разумный баланс

Важно отметить, что эко-кирпичи не заменяют несущие конструкции полностью. Фундаменты, колонны и балки по-прежнему возводятся из надежного железобетона по стандартным технологиям. Экологичный материал заменяет лишь часть блоков, используемых непосредственно для заполнения и облицовки стен.

В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича
В Гватемале строят школы с помощью эко-кирпича/Фото: flickr.com

Масштабный опыт

Проект в Гранадосе — не единичная акция, а часть большой системы. Согласно официальным данным инициативы, начиная с 2009 года, в сельских регионах Гватемалы по этой методике было построено уже 125 школ. Этот опыт доказывает: забота об экологии и развитие социальной инфраструктуры могут успешно идти рука об руку, решая проблемы будущего уже сегодня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" в ближайшее время не появятся автоматы для сбора вторсырья, в частности пластиковых бутылок. Подобные аппараты зарекомендовали себя в Европе.

Теги:
#Гватемала #Школа #Пластик #Пластиковая бутылка