Из бутылок и пакетов построили школу: в чем секрет нового эко-кирпича
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Пластиковые отходы применили для строительства учебных заведений
Проблема пластиковых отходов остается одной из самых острых для экологии всей планеты. Пока ведущие страны мира ищут глобальные пути решения этой проблемы, в сельских районах Гватемалы находят удивительные по своей простоте и эффективности локальные ответы на этот вызов.
Ярким примером стала инициатива в муниципалитете Гранадос, где местные жители превратили горы мусора в строительный материал для местной школы. Об этом сообщает clickpetroleoegas.
Более 8000 бутылок на благо детей
В Гранадосе более 8,000 пластиковых бутылок, которые неизбежно пополнили бы ряды свалок и загрязнили природу, неожиданно получили совершенно новое назначение. Невероятно, что ученики, их семьи и волонтеры с помощью пластикового мусора превратили их в прочные эко-кирпичи. Такой подход позволил решить сразу две задачи: очистить территорию от пластикового мусора и найти бюджетный материал для облицовки школьных стен.
Что такое эко-кирпич?
- Наполнение: обычная бутылка до отказа набивается пластиковыми пакетами, обертками и другими пластиковыми отходами.
- Утрамбовка: Содержимое утрамбовывается до достижения высокой плотности. В результате получается жесткий и упругий элемент, способный заменить традиционные строительные блоки.
- Интеграция отходов: Метод позволяет утилизировать гибкую упаковку, которую сложнее всего перерабатывать привычными способами, надежно запечатывая её внутри стен.
Как с помощью эко-кирпича делают стены
- Сетчатый каркас: Подготовленные бутылки не укладывают рядами на раствор как обычные кирпичи. Их помещают на специальную сетчатую конструкцию, которая надежно фиксирует каждый "кирпичик" на своем месте.
- Цементный слой: После сборки сетчатого каркаса с бутылками на поверхность наносится цемент и штукатурка.
- Эстетика: Финальная отделка полностью скрывает содержимое. Готовое здание выглядит абсолютно обычно, ничем не выдавая свою пластиковую "начинку".
Разумный баланс
Важно отметить, что эко-кирпичи не заменяют несущие конструкции полностью. Фундаменты, колонны и балки по-прежнему возводятся из надежного железобетона по стандартным технологиям. Экологичный материал заменяет лишь часть блоков, используемых непосредственно для заполнения и облицовки стен.
Масштабный опыт
Проект в Гранадосе — не единичная акция, а часть большой системы. Согласно официальным данным инициативы, начиная с 2009 года, в сельских регионах Гватемалы по этой методике было построено уже 125 школ. Этот опыт доказывает: забота об экологии и развитие социальной инфраструктуры могут успешно идти рука об руку, решая проблемы будущего уже сегодня.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" в ближайшее время не появятся автоматы для сбора вторсырья, в частности пластиковых бутылок. Подобные аппараты зарекомендовали себя в Европе.