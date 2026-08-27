Як зібрати дитину до школи і не розоритися: на чому заощадити, а за що краще переплатити

На більшій частині шкільного приладдя можна заощадити

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Збір дитини до школи традиційно б’є по сімейному бюджету. Ціни на канцелярію наприкінці серпня злітають до пікових значень, а список необхідних дрібниць здається нескінченним.

"Телеграф" поцікавився у штучного інтелекту Gemini, як не залишити всі гроші в канцелярському магазині й при цьому купити справді якісні речі? ШІ назвав головне правило для покупок шкільного приладдя: "Потрібно знати, що має сенс брати із запасом, а на чому можна сміливо заощадити без шкоди для навчання".

Крім того, ШІ назвав головний секрет шкільного шопінгу. "Складіть чіткий список вдома, ревізуйте тогорічні залишки та вирушайте до магазинів без дітей, щоб уникнути спонтанних покупок під впливом яскравих вітрин".

Що купувати суворо оптом (або великими упаковками)

Прості олівці та гумки. Це абсолютні лідери за "втратою". Олівці ламаються під час падіння, тупляться, а ластики загадковим чином зникають з пеналів щотижня. Пачка хороших олівців (від 10–12 штук) та набір гумок, куплені оптом чи в упаковці, закриють потребу на весь навчальний рік та обійдуться в рази дешевше.

Зошити. Це витратний матеріал номер один. У першій чверті вони відлітають пачками. Купуйте упаковки по 10–20 штук із нейтральними обкладинками. Це вийде оптом дешевше, а дитині вистачить запасів надовго.

Кулькові ручки. Ситуація та сама, що з олівцями. Ручки губляться, течуть чи їх "забувають" однокласники. Упаковка із 10–20 базових синіх ручок збереже ваш гаманець.

Вологі та сухі серветки, паперові хустинки. Те, що мажеться на творчих уроках або під час перекусу. Упаковками по 10 пачок завжди брати вигідніше.

Деякі шкільні приналежності варто купувати оптом/Фото: ШІ

На чому можна заощадити

"Обличчя" зошитів та щоденників. Поясніть дитині (або вибирайте самі), що звичайні однотонні зошити коштують копійки, а виглядають навіть стильніше та доросліше. Якщо дуже хочеться індивідуальності — купіть набір класних наклейок окремо.

Пластикові папки, лінійки, транспортири. Прості прозорі пластикові куточки та лінійки виконують свої функції так само, як і брендові аналоги з блискітками та підсвічуванням. Переплата за марку тут сягає 200–300%.

Кольоровий папір та картон. Найзвичайніші кольорові листи без ефекту оксамиту або голографії ідеальні для уроків праці. Їхня витрата величезна, а якість друку або вироби від високої ціни паперу не змінюється.

На деяких шкільних приладдях можна заощадити/Фото: ШІ

На чому заощаджувати не можна

Клей-олівець та ПВА. Дешевий клей або не клеїть зовсім (папір відвалюється), або до смерті засихає в тюбику після першого застосування. Вибирайте перевірені марки.

Ножиці. Тугі ножиці з поганими лезами не ріжуть, а мнуть папір, викликаючи сльози у дитини та роздратування на уроках. Обов’язково перевірте їх у магазині.

Акварель та гуаш. Занадто дешеві фарби погано лягають на папір, лягають "плівкою" або мають бляклі кольори, через що дитина втрачає інтерес до малювання.

На деяких шкільних товарах краще не економити/Фото: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як обрати шкільний рюкзак. Економити на його якості не варто, тому що надмірна ощадливість може коштувати дитині здоров’я.