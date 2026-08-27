Прощай, линолеум: какое новое покрытие завоевывает полы украинцев

Одним из преимуществ нового материала является легкость работы с ним

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Традиционно линолеум считается одним из самых популярных бюджетных материалов для напольных покрытий в квартирах и домах. Однако ему на замену приходит другой материал, который более современный и имеет ненамного более высокую цену.

Этим материалом является кварцвиниловая плитка. "Телеграф" расскажет о преимуществах и недостатках этого материала.

Линолеум много лет являлся лидером во время недорогого ремонта. Ведь с ним легко работать и он буквально в каждом строительном магазине.

Линолеум

Однако сейчас все больше украинцев выбирают другой материал — кварцвиниловый пол. Это напольное покрытие сочетает свойства плитки и ламината и позволяет выбрать вариант, который подходит для бюджетного ремонта.

Кварцвинил крепче, долговечнее и значительно практичнее в повседневном использовании чем линолеум. Он удовлетворяет большинство требований к современному покрытию. В частности, относительно прочности и стойкости. Ведь сейчас пол должен выдерживать:

активное хождение по нему;

тяжелую и габаритную мебель;

воздействие домашних животных;

частую влажную уборку и т.д.

Кварцвиниловые панели

С течением времени линолеум может вдавливаться, растягиваться и деформироваться. А отремонтировать поврежденный участок очень тяжело, ведь на месте небольшого повреждения невозможно сделать заплатку и приходится заменять значительную площадь на полу.

Чем лучше кварцвиниловый пол?

Кварцвиниловое покрытие не продается в рулонах. Оно состоит из отдельных плиток или панелей. Основой этого материала является кварцевая крошка, полимерные стабилизаторы и защитный верхний слой, что делает покрытие прочным и надежным.

Кварцвинил состоит из 60-80% кварцевой крошки, поэтому хорошо переносит контакт с водой. Он не боится регулярного мытья полов и повышенной влажности.

Кварцвинил может имитировать различные натуральные материалы

Он не отслаивается и не деформируется. К тому же кварцвинил не расширяется от тепла и не сжимается от холода, поэтому хорошо подходит для теплых полов.

Благодаря современным технологиям это покрытие может быть произведено как реалистичная имитация натуральных материалов. В частности, таких как дерево, камень, бетон, кирпич и т.д.

Укладка кварцвинила очень проста

Рисунок находится под крепким защитным слоем, поэтому не стирается даже в местах с высокой интенсивностью движения. К тому же для того, чтобы работать с кварцвинилом, не нужно никаких особых навыков и с его укладкой можно справиться даже самостоятельно.

Уложить кварцвинил на пол можно даже самостоятельно

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