Прощавай, лінолеум: яке нове покриття завойовує підлоги українців

Однією з переваг нового матеріалу є легкість роботи з ним

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Традиційно лінолеум вважається одним із найпопулярніших бюджетних матеріалів для підлогового покриття в квартирах та будинках. Проте йому на заміну приходить інший матеріал, який є більш сучасним та має не набагато вищу ціну.

Цим матеріалом є кварцвінівлова плитка. "Телеграф" розповість про переваги та недоліки цього матеріалу.

Лінолеум багато років був лідером під час недорогого ремонту. Адже з ним легко працювати і він є буквально в кожному будівельному магазині.

Лінолеум

Однак зараз все більше українців обирають інший матеріал — кварцвінілову підлогу. Це покриття для підлоги поєднує властивості плитки та ламінату і дозволячє обрати варіант, який підходить для бюджетного ремонту.

Кварцвініл міцніший, довговічніший і значно практичніший у повсякденному використанні ніж лінолеум. Адже він задовольняє більшість вимог до сучасного покриття. Зокрема, щодо міцності та стійкості. Адже зараз підлога повинна витримувати:

активне ходіння по ньому;

важкі та габаритні меблі;

вплив домашніх тварин;

часте вологе прибирання тощо.

Кварцвінілові панелі

З часом лінолеум може вдавлюватись, розтягуватись та деформуватись. А поремонтувати пошкоджену ділянку дуже важко, адже на місці невеликого пошкодження неможливо зробити латку і доводиться замінювати значну площу на підлозі.

Чим краще кварцвінілова підлога?

Кварцвінілове покриття не продається в рулонах. Воно складається з окремих плиток або панелей. Основою цього матеріалу є кварцова крихта, полімерні стабілізатори та захисний верхній шар, що робить покриття міцною та надійною.

Кварцвініл складається з 60–80% кварцової крихти, тому добре переносить контакт з водою. Він не боїться регулярного миття підлоги та підвищеної вологості.

Кварцвініл може імітувати різноманітні натуральні матеріали

Він не відшаровується і не деформується. До того ж кварцвініл не розширюється від тепла і не стискається від холоду, тому добре підходить для теплої підлоги.

Завдяки сучасним технологіям це покриття може бути зроблене як реалістична імітація натуральних матеріалів. Зокрема, таких як дерево, камінь, бетон, цегла тощо.

Укладання кварцвінілу дуже просте

Малюнок знаходиться під міцним захисним шаром, тому не стирається навіть у місцях з високою інтенсивністю руху. До того ж для того, щоб працювати з кварцвінілом не потрібно ніяких особливих навичок і з його укладанням можна справитись навіть самотужки.

Укласти кварцвініл на підлогу можна навіть самотужки

Раніше "Телеграф" розповідав про приховані функції вимірювальної рулетки, які спростять ремонт.