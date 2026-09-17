Нардеп нашла странный рост трат в бюджете на 2027 год: "ЧТО именно мы экономим?"

Финансирование некоторых ведомств вырастет, хотя денег в бюджете не хватает

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Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина подвергла сомнению "жесткую экономию" государственного бюджета. Все из-за роста расходов на силовиков в 2027 году.

Соответствующий пост Южанина опубликовала на своей странице в Facebook. По ее словам, смета предусматривает существенное увеличение финансирования правоохранительных органов, в частности она привела в пример несколько структур.

Офис Генерального прокурора: увеличение расходов с 18,615 млрд грн в 2026 году до 21,146 млрд грн в 2027 году (+2,53 млрд грн, или +13,6%). При этом финансирование основной программы — осуществления прокурорской деятельности — растет на 2,45 млрд грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП): рост с 368,9 млн грн до 446,4 млн грн (+77,5 млн грн, или +21%).

Государственное бюро расследований (ГБР): финансирование растет с 4,713 млрд грн до 5,505 млрд грн (+792 млн грн, или +16,8%).

"Когда стране одновременно объясняют необходимость "жесткой экономии", то увеличение финансирования государственного органа на 13,6%, 16,8% или 21% само по себе требует объяснения. Иначе я просто не понимаю значение словосочетания "жесткая экономия". ЧТО именно мы экономим?", — подчеркнула нардеп.

Полное заявление Южаниной

Нина Южанина/Фото: facebook.com/NinaIuzhanina

Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине ввели жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не запланированы на оборонные нужды страны. Об этом объявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. На деле экономят лишь обычные граждане.