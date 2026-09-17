Любовницы Путина и Лаврова оказались подругами: их семьи тесно дружат (фото)
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Что известно об их совместных поездках
Глава МИД России Сергей Лавров и его любовница Светлана Полякова регулярно летали на отдых за границу вместе с Любовью Кабаевой – матерью Алины Кабаевой, которую называют любовницей и матерью детей Путина.
Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на расследование издания "Проект". Журналисты проанализировали данные о перелетах российских чиновников и выяснили, что Лавров, Полякова и Кабаева-старшая вместе дважды побывали в Хорватии и еще несколько раз летали в Турцию.
Лавров и мать Кабаевой вместе отдыхали за границей
Лавров, Полякова и Любовь Кабаева дважды летали в Хорватию – в 2017 и 2018 годах. Еще одна совместная поездка состоялась в Турцию в 2021 году.
Для всех трех перелетов, по данным расследователей, использовали дорогие бизнес-джеты. Один из самолетов регулярно использовал президент ЦСКА Евгений Гинер.
В нескольких поездках компанию им составляли семьи предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.
Авторы расследования предполагают, что благодаря дружбе с успешными предпринимателями Лавров и семья Кабаевой имеют возможность отдыхать на элитных курортах за счет или при содействии крупного бизнеса.
Полякова и Кабаева летали вместе и без Лаврова
По данным издания, Светлана Полякова и Любовь Кабаева, похоже, поддерживают близкие отношения. Они дважды вместе летали в Италию — в 2016 и 2018 годах.
В обоих случаях женщины пользовались самолетом, которым регулярно летала Татьяна Юмашева — дочь первого президента России Бориса Ельцина.
В 2019 году Полякова и Кабаева снова вместе посетили Хорватию. На этот раз без Лаврова, но в компании Лейсан Кабаевой — младшей сестры Алины Кабаевой.
Лавров остается на посту более двух десятилетий
Сергей Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России с 2004 года. За это время он стал самым долго работающим руководителем внешнеполитического ведомства и единственным министром, которому удается удерживать свою должность десятилетиями.
РосСМИ предполагают, что именно близость к ближайшему окружению Владимира Путина объясняет такую политическую устойчивость Лаврова.
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