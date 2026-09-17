Любовницы Путина и Лаврова оказались подругами: их семьи тесно дружат (фото)

Что известно об их совместных поездках

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Глава МИД России Сергей Лавров и его любовница Светлана Полякова регулярно летали на отдых за границу вместе с Любовью Кабаевой – матерью Алины Кабаевой, которую называют любовницей и матерью детей Путина.

Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на расследование издания "Проект". Журналисты проанализировали данные о перелетах российских чиновников и выяснили, что Лавров, Полякова и Кабаева-старшая вместе дважды побывали в Хорватии и еще несколько раз летали в Турцию.

Лавров и мать Кабаевой вместе отдыхали за границей

Лавров, Полякова и Любовь Кабаева дважды летали в Хорватию – в 2017 и 2018 годах. Еще одна совместная поездка состоялась в Турцию в 2021 году.

Светлана Полякова и патриарх Кирилл

Любовь Кабаева с дочерью Алиной Кабаевой

Для всех трех перелетов, по данным расследователей, использовали дорогие бизнес-джеты. Один из самолетов регулярно использовал президент ЦСКА Евгений Гинер.

В нескольких поездках компанию им составляли семьи предпринимателей Виталия Мащицкого и Александра Чигиринского.

Авторы расследования предполагают, что благодаря дружбе с успешными предпринимателями Лавров и семья Кабаевой имеют возможность отдыхать на элитных курортах за счет или при содействии крупного бизнеса.

Полякова и Кабаева летали вместе и без Лаврова

По данным издания, Светлана Полякова и Любовь Кабаева, похоже, поддерживают близкие отношения. Они дважды вместе летали в Италию — в 2016 и 2018 годах.

Светлана Полякова

Любовь Кабаева с дочерью Алиной Кабаевой

В обоих случаях женщины пользовались самолетом, которым регулярно летала Татьяна Юмашева — дочь первого президента России Бориса Ельцина.

В 2019 году Полякова и Кабаева снова вместе посетили Хорватию. На этот раз без Лаврова, но в компании Лейсан Кабаевой — младшей сестры Алины Кабаевой.

Лавров остается на посту более двух десятилетий

Сергей Лавров возглавляет Министерство иностранных дел России с 2004 года. За это время он стал самым долго работающим руководителем внешнеполитического ведомства и единственным министром, которому удается удерживать свою должность десятилетиями.

РосСМИ предполагают, что именно близость к ближайшему окружению Владимира Путина объясняет такую политическую устойчивость Лаврова.

Сергей Лавров и Владимир Путин

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно обо всех детях Путина и где они сейчас.