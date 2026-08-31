Попасть туда не просто: тайную пещеру в сердце Карпат показали изнутри (видео)

Попасть внутрь сможет не каждый турист

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Карпаты всегда привлекали туристов своим величием и природной красотой. Однако мало кто знал, что на туристическом маршруте на гору Пип Иван есть таинственная пещера, которая десятками лет скрывалась от человеческих взглядов.

Об этом рассказал пользователь под ником Капитан Дземброня в социальной сети ТикТок. Стоит отметить, что попасть в эту пещеру не так-то просто.

Мужчина показал, как выглядит небольшая тектоническая полость, скрытая среди скал-выходов ("ушей") горы Ушастый Камень в массиве Черная гора. По его словам, в пещере почти вертикальный вход.

"Попробую залезть в эту пещеру. Здесь, видите, вертикальный вход. Надо по скалам слезть. Когда-то здесь были летучие мыши. Посмотрите, какой массив, это все может рухнуть в любой момент, главное ничего не нарушить", — отметил он.

Спустившись мужчина рассказал, что одна сторона пещеры завалена. Также внутри он нашел интересную породу, светящуюся серебром.

"Здесь очень холодно. А в этой части пещеры пол находится на глубине метров пять от поверхности", — рассказал турист.

Что известно о горе Ушастый камень?

Гора Поп Иван вместе с горами Смотрич и Ушастый Камень в гуцульской традиции составляют первоначальную, "правдивую" Черногору, название которой распространилось на весь хребет. Это связано с тем, что прежнее название горы Пип Иван – Черная гора. Данное место было святилищем в языческий период, так что с ним связывают множество легенд и преданий.

Гора Ушастый камень имеет высоту 1864 м и лежит на одном из отрогов горы Смотрич. По форме Смотрич и Ушастый камень образуют подкову, направленную на северо-восток. На вершине Ушастого камня и его склонах есть причудливой формы скалы, которые в народе называются "церквями". По своей природе каменные глыбы являются песчаником черногорской свиты. На продолговатом северо-восточном склоне, протяженностью 1,3 км раскинулся 21 скальный комплекс, включительно с Ушастым камнем.

С Ушастого камня открывается прекрасный вид:

на юго-западе – вершина Смотрича;

на северо-востоке (в котловине) – Дзембронские водопады;

внизу раскинулось село Дземброня.

Гора Ушастый камень. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине есть водопад, который Карпаты прятали от туристов.