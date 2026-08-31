Потрапити туди не просто: таємну печеру в серці Карпат показали зсередини (відео)

Потрапити всередину зможе не кожен турист

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Карпати завжди вабили туристів своєю величчю та природною красою. Проте мало хто знав, що на туристичному маршруті на гору Піп Іван є таємнича печера, яка десятками років ховалась від людських поглядів.

Про це розповів користувач під ніком Капітан Дземброня в соціальній мережі ТікТок. Варто зауважити, що потрапити до цієї печери не так і просто.

Чоловік показав, як виглядає невелика тектонічна порожнина, яка прихована серед скель-виходів ("вух") гори Вухатий Камінь у масиві Чорна гора. За його словами, в печері майже вертикальний вхід.

"Спробую залізти в цю печеру. Тут, бачите, вертикальний вхід. Треба по скелях злізти. Колись тут були кажани. Подивіться, який масив, це все може завалитись в будь-який момент, головне нічого не порушити", — зазначив він.

Спустившись чоловік розповів, що одна сторона печери завалена. Також всередині він знайшов цікаву породу, яка світилась сріблом.

"Тут дуже холодно. А в цій частині печери підлога знаходиться на глибині метрів п'ять від поверхні", — розповів турист.

Що відомо про гору Вухатий камінь?

Гора Піп Іван разом з горами Смотрич і Вухатий Камінь у гуцульській традиції становлять первісну, "правдиву" Чорногору, назва якої поширилася на весь хребет. Це пов’язане із тим, що колишня назва гори Піп Іван – Чорна гора. Дана місцина була святилищем у язичницький період, тож з нею пов’язують безліч легенд та переказів.

Гора Вуха́тий ка́мінь має висоту 1864 м та лежить на одному з відрогів гори Смотрич. За формою Смотрич і Вухатий камінь утворюють підкову, направлену на північний схід. На вершині Вухатого каменя та її схилах є чудернацької форми скелі, які в народі називаються "церквами". За своєю природою кам’яні брили є піщаником чорногірської свити. На продовгуватому північно-східному схилі, довжиною 1,3 км розкинувся 21 скельний комплекс включно з Вухатим каменем.

З Вухатого каменю відкривається прекрасний вид:

на південному заході — вершина Смотрича;

на північному сході (в котловині) — Дзембронські водоспади;

внизу розкинулося село Дземброня.

Гора Вухатий камінь. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні є водоспад, який Карпати ховали від туристів.