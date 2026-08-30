Тараканы, плесень и руина: первокурсники поразили кадрами из общежитий (видео)

За поселение и проживание в общежитиях вузов берут плату

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Начало нового учебного года стремительно приближается. Однако общежития украинских учебных заведений к нему явно не готовы: жилые помещения кишат тараканами, а в санузлах и пищеблоках плесень и антисанитария.

Соответствующие видео обнародованы в соцсетях. Больше таких роликов снято во Львове, но также есть кадры из Полтавы и Ивано-Франковска.

Студенты политехники в Полтаве были удивлены условиями проживания. В их комнатах полно тараканов.

"Тараканами переполнено общежитие политехники. Какой-то портал в советский союз", — говорится в сообщении.

Не лучше ситуация и во Львове. Там колонии тараканов вообще не боятся ничего и ползают повсюду.

"Ничего особенного. Просто жители общежития, которые не платят за проживание. Но если честно, то я в шоке. Заселяли брата в общежитие лесотехнического во Львове", — пишут в сети.

О кухне речь даже не идет. В одном из общежитий тараканы живут прямо в неработающем холодильнике.

"Заселяюсь в общежитие 1 курс…", — говорится в сообщении.

Если ситуация с тараканами стала уже типичной для украинских общежитий, она не является единственной проблемой. Так, в Ивано-Франковске комната в общежитии национального Прикарпатского университета имени Василия Стефаника нуждается в ремонте уже, наверное, десятки лет.

"Увидеть комнату заранее не разрешили, сказали приезжайте на поселение. Приехали. Видео комнаты предоставляю. Ребенку негде жить. Просим переселить в другое общежитие — результата нет", — пишут в паблике.

Во Львовской политехнике в "одном из лучших общежитий" тоже с ремонтами проблема. На вопросы студентов им ответили, что там "всегда так было".

"А вот еще немного "нормальных условий" в общежитии Львовской политехники. И напоминаю: увидеть это ДО оплаты и поселения студент не может. Но "так всегда было", говорят. "Это одно из лучших общежитий". И еще совет от Студгородка: сделайте себе ремонт за 15 тысяч и живите. Если это один из лучших, то я боюсь спрашивать, какие тогда хуже", — отмечают в сообщении.

"Общежитие Львовской политехники. Посмотреть перед поселением нельзя. Сначала заплати за проживание, получи пропуск, а уж тогда увидишь, за что заплатил. Приехать можно не раньше 27 августа. Не нравится? "Вернем деньги". И за несколько дней до учебы ищи себе жилье во Львове. Говорят, финансирования нет. Но студенты за проживание платят. И по этим стенам видно, что это не произошло вчера. Где минимальные безопасные условия, если плату за проживание берут?" — спрашивают в паблике.

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