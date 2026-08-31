Гречку смели первой: как сейчас в "АТБ" обстоят дела с мясом и яйцами

В общем, продуктов в магазине предостаточно

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В столичных магазинах "АТБ" гречку почти раскупили — на полках осталось всего несколько упаковок. В то же время с мясом и яйцами ситуация значительно лучше: товар есть в наличии, а выбор остается довольно широким.

Как показал блоггер на своем YouTube-канале "Киев от первого лица", ситуация с этими продуктами разная. Гречка в магазине была, однако ее осталось немного – автор увидел около трех упаковок. Цена составила около 66 гривен. В то же время, он отметил, что большого ажиотажа на крупу не заметил и предположил, что товар должны подвезти.

С мясом ситуация значительно спокойнее. На полках оставались куриное филе, филе бедра, свиной и говяжий фарш, корейка, ошеек, ребра, вырезка и мясо для гриля. Автор подытожил, что выбор есть на любой вкус и кошелек.

Яйца также были в наличии. В магазине оставались упаковки первой категории и другие варианты. В то же время отдельные позиции уже разобрали, в частности яйца "Своя лінія".

Гречка есть в продаже, однако ее уже не выкладывают на полки – крупу оставляют в больших упаковках. Фото: Киев от первого лица

В общем, автор пришел к выводу, что ситуация с этими продуктами нормальная: мясо и яйца есть, а гречку еще можно найти на полках.

Какие товары "АТБ" позволяет покупать в ограниченном количестве

В сети "АТБ" с 28 августа действуют ограничения на покупку части продуктов. Они относятся к покупкам как в обычных магазинах, так и через онлайн-сервис. Список продуктов, на которые распространяются лимиты, "Телеграфу" озвучил работник сети.

В него вошли продукты повседневного спроса, в частности:

консервы из рыбы и морепродуктов;

мясные консервы;

масло и уксус;

быстрые блюда и пищевые концентраты;

крахмал;

крупы;

макароны;

хлопья;

соль;

сода;

продукция для выпечки;

сахар;

куриные яйца.

На какие продукты действует ограничение. Фото: инфографика ИИ, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что произойдет, если в "АТБ" случайно разбить бутылку дорогого алкоголя.