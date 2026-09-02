Секрет наших бабушек: зачем раньше клали бумажный круг прямо на варенье при закрутке

Способ считался весьма практичным

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Домашнее варенье в наши дни привыкли просто закрывать по банкам и закрывать крышками, но еще много лет назад многие хозяйки использовали специальный прием — на поверхность сладкой заготовки клали небольшой кружок бумаги. Сейчас такой способ ушел в прошлое, но мало кто знает, для чего вообще наши бабушки это делали.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта ChatGPT, в чем секрет лайфхака с бумажным кружком. Он рассказал, что эта фишка была довольно практичной.

Цифровой разум акцентирует, что речь не идет об обычном листе бумаги. Для варенья использовалась чистая бумага, пергамент или вощеные диски. Этот кружок помещали на поверхность варенья, оставляя как можно меньше воздуха.

Зачем наши бабушки клали бумагу прямо на варенье. Фото: "Телеграф"/ ИИ

Но главный вопрос — для чего же это было нужно? Все дело в том, что бумажный слой создавал защиту для верхней части варенья. Таким образом поверхность сладости не контактирвала с воздухом и спустя длительное хранение не покрывалась плесенью. После этого банку закрывали сверху крышкой и закатывали.

С годами способ приготовления вренья изменился. Появились новые удобные герметичные крышки, а также улучшились способы стерелизации банок, как и сама техника консервирования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уксус уходит в прошлое — чем его заменить в консервации огурцов и помидоров.