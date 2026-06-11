Как создать ОСМД в 2026 году: юрист объяснила процедуру, преимущества и риски

К вопросу общей собственности следует подходить взвешенно

В Украине владельцы квартир могут самостоятельно управлять многоквартирным домом через создание собственного ОСМД. Для этого необходимо совершить несколько последовательных шагов.

Об этом "Телеграфу" рассказала адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук Анна Даниэль. Она отметила, что такая форма управления общим имуществом имеет как преимущества, так и некоторые риски.

Что такое ОСМД?

Согласно Закону Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома", ОСМД является юридическим лицом, создаваемым собственниками квартир и нежилых помещений для управления и содержания общего имущества дома. Статьей 4 Закона определено, что ОСМД создается для обеспечения и защиты прав совладельцев и соблюдения их обязанностей, надлежащего содержания и использования общего имущества, обеспечения своевременного поступления средств для уплаты всех платежей, предусмотренных законодательством и уставными документами.

Какие преимущества и недостатки у ОСМД?

Юрист подчеркнула, что создание ОСМД имеет как преимущества, так и риски. Среди основных плюсов:

финансовая прозрачность и контроль за расходованием средств;

возможность самостоятельно выбирать подрядчиков;

участие в программах энергоэффективности и грантовых проектах;

получение дополнительного дохода от аренды общего имущества.

В то же время, по словам Анны Даниэль, в этом вопросе есть и другая сторона. Вместе с преимуществами ОСМД имеет и ряд рисков, среди них:

задолженность отдельных совладельцев по вкладам;

зависимость эффективности работы от профессионализма председателя правления;

необходимость самостоятельно финансировать капитальные ремонты и модернизацию дома.

Анна Даниель. Фото advokat.daniel/facebook

Как создать ОСМД: 6 основных шагов

По словам адвоката, процедура создания ОСМД не является быстрой. Она предполагает несколько обязательных этапов.

Создание инициативной группы

Для начала необходимо по меньшей мере три совладельца, которые выступят инициаторами создания ОСМД. В новостройках учредительное собрание можно проводить только после регистрации права собственности на помещение, площадь которого превышает 50% общей площади дома.

Уведомление совладельцев

О проведении собрания необходимо сообщить всем владельцам не позднее, чем за 10 календарных дней.

Проведение учредительного собрания

Собрание может проходить как очно, так и в формате видеоконференции. Для голосования разрешается использовать листки опроса, подписанные как собственноручно, так и с помощью квалифицированной электронной подписи.

Голосование и подсчет голосов

Решение о создании ОСМД считается принятым, если его поддержали владельцы, владеющие более половиной общей площади дома. Если один человек владеет более 50% площади, применяется принцип "один совладелец — один голос".

Письменный опрос

Если голосов не хватило во время собрания, Закон разрешает проводить письменный опрос в течение 45 календарных дней.

Регистрация ОСМД

После принятия решения уполномоченное лицо регистрирует ОСМД в ЦПАП. Кроме того, бывший балансодержатель или застройщик обязан передать новосозданному ОСМД техническую и проектную документацию на здание.

Как создать ОСМД. Инфографика ИИ/"Телеграф"

Создавая ОСМД люди берут на себя ответственность за эксплуатацию дома. Фото иллюстративное

Стоит ли создавать ОСМД: что советует юрист

Перед созданием ОСМД жильцам следует не только оценить преимущества самостоятельного управления домом, но и заранее определиться с кандидатами в правление, размером будущих взносов и планом содержания дома. Это может быть главным вопросом в этом процессе.

"Именно от активности и ответственности совладельцев будет зависеть эффективность работы объединения", — подчеркнула Анна Даниэль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Бразилии мать с дочерью из выброшенных стеклянных бутылок построили себе семикомнатный дом площадью около 70 квадратных метров.