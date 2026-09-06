Забула зачинити вікно і… Купа хижаків захопила квартиру у Києві (відео)

У квартирі киянки "поселилась" колонія з 381 кажана

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Власниця квартири в Києві була дуже здивована, повернувшись додому після тижневої відсутності. За цей час ціла колонія кажанів "заселила" її помешкання.

Про це розповідається на сторінці Bats Ukraine в соціальній мережі Instagram. З'ясувалось, що відїжджаючи жінка забула закрити вікна, через які ці створіння і залетіли до квартири.

Зазначається, що квартира киянки знаходиться в районі Академмістечка, де багато лісових масивів. Звільнити помешкання від тварин вдалося завдяки зусиллям волонтерок організації Віталіни Гук, Аліси Лєднової та Олександри Корвус.

"У Києві в районі Академмістечка наші волонтерки врятували 381 кажана", – йдеться у повідомленні.

Як розповіли зоозахисники, власниці квартири не було вдома близько тижня. Вона залишила відчиненими вікна, через які до помешкання залетіла ціла міграційна колонія.

У Bats Ukraine наголосили, що зараз триває період міграції рукокрилих. Тому українців закликають не залишати вікна відчиненими, коли вони надовго їдуть з дому, а також встановлювати захисні антимоскітні сітки.

Варто зауважити, що фахівці Bats Ukraine пояснюють, що під час осінньої міграції кажани нерідко залітають у відчинені вікна в пошуках сховища. Великі міста та багатоповерхові будинки приваблюють тварин, оскільки щілини у таких спорудах можуть нагадувати їм природні місця для зимівлі.

Також варто пам'ятати, що всі 28 видів кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги та потребують охорони. Ці створіння є комахоїдними та відіграють важливу роль в екосистемі, регулюючи чисельність комах.

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