Укр

Военные могут вернуться из СОЧ без последствий: есть всего два требования

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Время возвращения на своих условиях ограничено Новость обновлена 05 сентября 2026, 12:08
Время возвращения на своих условиях ограничено. Фото Коллаж "Телеграф"

Возможность есть только у тех, кто пошел в СОЧ до определенной даты

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Вернуться из СОЧ (самовольное оставление воинской части, по-украински, — СЗЧ) по программе добровольного возвращения можно до 20 сентября. До этой даты можно выбрать подразделение и возвратиться без батальонов резерва.

Программа добровольного возвращения из СЗЧ действует до 20 сентября
По состоянию на 5 сентября до конца действия программы осталось 15 дней

Вернуться на службу по упрощенной процедуре можно только если факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 включительно, напомнили в Оперативном командовании "Північ". Рапорт на добровольное возвращение принимают до 20 сентября 2026 года включительно. Военный, возвращающийся по программе, имеет право:

  • указать желаемое направление службы и опыт;
  • получить сопровождение контакт-центра на всех этапах;
  • прибыть в новую часть без задержек и батальонов резерва;
  • восстановить денежное и другие виды обеспечения по прибытии;
  • получить гарантию, что его не переведут в другую воинскую часть без его письменного согласия в течение 6 месяцев.

Что такое СОЧ и какая ответственность за это предусмотрена

СОЧ – это самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим без разрешения командира. За такие действия во время военного положения в Украине грозит уголовная ответственность по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сведения о военном, самовольно покинувшем часть, вносятся в ЕРДР, объявляется розыск. Однако, если СОЧ совершено впервые, закон позволяет освободиться от уголовной ответственности в случае добровольного возвращения на службу с согласия командира.

Напомним, Кабмин изменил правила мобилизации. "Телеграф" рассказал о важных нюансах и "подводных камнях".

Теги:
#Мобилизация #Повернення #СОЧ