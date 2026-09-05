Военные могут вернуться из СОЧ без последствий: есть всего два требования

Возможность есть только у тех, кто пошел в СОЧ до определенной даты

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Вернуться из СОЧ (самовольное оставление воинской части, по-украински, — СЗЧ) по программе добровольного возвращения можно до 20 сентября. До этой даты можно выбрать подразделение и возвратиться без батальонов резерва.

По состоянию на 5 сентября до конца действия программы осталось 15 дней

Вернуться на службу по упрощенной процедуре можно только если факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 включительно, напомнили в Оперативном командовании "Північ". Рапорт на добровольное возвращение принимают до 20 сентября 2026 года включительно. Военный, возвращающийся по программе, имеет право:

указать желаемое направление службы и опыт;

получить сопровождение контакт-центра на всех этапах;

прибыть в новую часть без задержек и батальонов резерва;

восстановить денежное и другие виды обеспечения по прибытии;

получить гарантию, что его не переведут в другую воинскую часть без его письменного согласия в течение 6 месяцев.

Что такое СОЧ и какая ответственность за это предусмотрена

СОЧ – это самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим без разрешения командира. За такие действия во время военного положения в Украине грозит уголовная ответственность по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сведения о военном, самовольно покинувшем часть, вносятся в ЕРДР, объявляется розыск. Однако, если СОЧ совершено впервые, закон позволяет освободиться от уголовной ответственности в случае добровольного возвращения на службу с согласия командира.

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