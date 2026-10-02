Экономия 47 грн на бутылке: успейте купить этот товар со скидкой в "АТБ"

Некоторые позиции сейчас продаются на 40% дешевле.

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На этой неделе в супермаркетах сети "АТБ" снизили цены на ряд популярных алкогольных напитков. Самые выгодные предложения действуют на пиво украинских производителей.

Подробнее об этом читайте в материале: "Вот это цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% – акция всего неделю"

Например, "Чернігівське Світле" подешевело на 40%. Бутылка объемом 2,25 л сейчас стоит 67,90 грн вместо 114,80 грн – выгода достигает 46,90 грн.

Популярные марки пива

Светлое и темное пиво Velkopopovicky Kozel (0,5 л) также продают со скидкой 40%. Каждая бутылка обойдется в 27,90 грн вместо 46,90 грн (экономия – 19 грн).

В акционный перечень попало и "Чернігівське Біле" (0,9 л) – минус 40% от стоимости, то есть 40,80 грн вместо 68 грн. С ощутимой скидкой в 38% можно приобрести и "Оболонь Традиційне Світле" объемом 2,4 л: бутылка стоит 72,90 грн вместо 118,60 грн.

Акция продлится неделю

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал: поспешите до 6 октября: популярный продукт в "АТБ" продают на 430 грн дешевле.