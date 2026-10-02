Места для хранения станет больше: какая планировка кухни набирает популярность

С этим вариантом можно задействовать каждый сантиметр комнаты

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В 2026 году в дизайне кухонь набирает популярность новая планировка, которая постепенно вытесняет привычный Г-образный вариант. Она позволяет задействовать больше пространства и получить дополнительные зоны для работы и хранения.

Стоит обратить внимание на U-образную планировку кухни. Она позволяет задействовать сразу три стены, получить больше рабочей поверхности и организовать дополнительные места для хранения, как написали в издании "TN".

Главная особенность такого варианта – практичность. Вдоль трех стен можно разместить шкафы, столешницы и бытовую технику, используя пространство максимально эффективно. При этом U-образная кухня подходит не только для больших помещений: ее можно обустроить и в небольшой комнате, если оставить достаточно места для свободного прохода.

Чтобы кухня не выглядела перегруженной, дизайнеры советуют сочетать закрытые шкафы с открытыми полками. На них можно хранить посуду, банки, кухонные принадлежности или использовать их для декора и комнатных растений.

U-образная планировка кухни завоевывает популярность в 2026 году, вытесняя привычные Г-образные варианты.

В то же время такая планировка не ограничивает выбор стиля. Деревянные фасады помогут сделать интерьер более теплым, а яркая плитка, темная столешница или черные детали придадут современный вид. Преобразить кухню можно даже без капитального ремонта – достаточно обновить фасады, полки, освещение или часть отделки.

В открытой планировке одна из сторон кухни может выполнять роль барной стойки или места для завтраков. Так удается отделить кухонную зону от гостиной без установки дополнительных перегородок.

В сфере современного ремонта жилья особое внимание уделяется практичным и энергоэффективным решениям, которые помогают оптимизировать пространство и затраты. В частности, использование умных систем автоматически оптимизирует бытовые процессы, сокращая расходы на отопление до 25%, а на электроэнергию – на 15–30%.