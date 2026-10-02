Успейте до 6 октября: на этот популярный продукт в "АТБ" снизили цену на 102 грн

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До 6 октября в "АТБ" действуют скидки на популярные продукты. Среди акционных товаров есть и красная рыба, на одну из позиций которой цену снизили на 25%.

Акция распространяется на слабосоленую семгу в формате филе-куска. "Телеграф" расскажет, о каком товаре идет речь и сколько он стоит сейчас.

Подробнее об этом в материале: " Вот это цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% – акция всего неделю ".

В частности, филе-кусок на коже Norven весом 210 г можно приобрести со скидкой 25%, а экономия на упаковке составляет 102,50 грн. Благодаря акции покупатели могут заплатить за товар более чем на 100 грн меньше, чем по обычной цене. Скидка будет действовать до 6 октября включительно.

В сети супермаркетов "АТБ" действуют скидки на красную рыбу до 6 октября

Что еще можно приобрести в отделе рыбы и морепродуктов

Например, форель Norven 210 граммов сейчас стоит 299,90 грн вместо 402,40 грн. Скидка на эту позицию составляет 25%.

Тунец De Luxe Foods & Goods Selected 185 г в собственном соку или в масле можно приобрести за 67,90 грн вместо 90,50 грн. Печень трески 121 г стоит 111,90 грн вместо 139,90 грн, а хек "День у День" – 220,70 грн за килограмм вместо 275,89 грн.

Покупая товары со скидками, важно заранее проверять их срок годности и фактический вес упаковки. В частности, существуют простые правила оценки реальной выгоды, которые советуют обращать внимание на целостность упаковки и возможное уменьшение объема продукта производителем.