"Аптеки — поза конкуренцією": на що ціни дивують українців найбільше

Українці чесно відповіли на запитання редакції

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Ціни в Україні стрімко зростають, що сильно б’є по купівельній спроможністю громадян. Але деякі цінники шокують українців більше за інші.

Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Видання вирішило поцікавитися в українців: "Яка покупка останнім часом шокувала вас своєю ціною?".

Здебільшого громадяни скаржаться на високі ціни на харчові продукти, зокрема рибу, сир, крупи, овочі та фрукти, високу "комуналку". Поза конкуренцією — ціни в аптеках.

"Ліки. Ціни зростають щодня"

"Аптеки — поза конкуренцією"

"Аптека дивує своїми цінами"

"Тюлька по 320 грн/кг"

"Гречка, медикаменти"

"Пачка справжньої солі"

"Засклення вікон після обстрілу"

"Капуста, 1 штука за 45 грн"

"Риба, сіль, олія"

"Вікна після обстрілу"

"Морозиво. Взяла, а ціну не подивилася. Потім глянула в чек — їла і плакала"

"Комуналка шокує щомісяця"

"Ціни на продукти шокують"

"Риба"

"Хамса за 230 грн/кг"

"Вода дитяча"

"Гречка за 72 грн/кг"

"Цигарки"

"Майонез за 100 грн, хоча тиждень тому був 60 грн"

Соняшникова олія 800 грамів за 100 грн

"Ліфчик нормальний — 550 грн"

Нагадаємо, через війну з Росією мільйони українців залишили свої будинки. Українці в опитуванні "Телеграфа" розповіли, чи збираються вони повертатись на батьківщину.