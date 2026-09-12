"Аптеки — поза конкуренцією": на що ціни дивують українців найбільше
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Українці чесно відповіли на запитання редакції
Ціни в Україні стрімко зростають, що сильно б’є по купівельній спроможністю громадян. Але деякі цінники шокують українців більше за інші.
Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Видання вирішило поцікавитися в українців: "Яка покупка останнім часом шокувала вас своєю ціною?".
Здебільшого громадяни скаржаться на високі ціни на харчові продукти, зокрема рибу, сир, крупи, овочі та фрукти, високу "комуналку". Поза конкуренцією — ціни в аптеках.
"Ліки. Ціни зростають щодня"
"Аптеки — поза конкуренцією"
"Аптека дивує своїми цінами"
"Тюлька по 320 грн/кг"
"Гречка, медикаменти"
"Пачка справжньої солі"
"Засклення вікон після обстрілу"
"Капуста, 1 штука за 45 грн"
"Риба, сіль, олія"
"Вікна після обстрілу"
"Морозиво. Взяла, а ціну не подивилася. Потім глянула в чек — їла і плакала"
"Комуналка шокує щомісяця"
"Ціни на продукти шокують"
"Риба"
"Хамса за 230 грн/кг"
"Вода дитяча"
"Гречка за 72 грн/кг"
"Цигарки"
"Майонез за 100 грн, хоча тиждень тому був 60 грн"
Соняшникова олія 800 грамів за 100 грн
"Ліфчик нормальний — 550 грн"
Нагадаємо, через війну з Росією мільйони українців залишили свої будинки. Українці в опитуванні "Телеграфа" розповіли, чи збираються вони повертатись на батьківщину.