"Люблю Неньку, но...": украинцы за границей честно признались, вернутся ли домой

Не все украинцы вернуться домой, даже если война закончится

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Из-за войны с Россией миллионы украинцев покинули свои дома. Некоторые из них готовы вернуться на родину, однако главное условие для этого — окончание конфликта.

Об этом свидетельствуют комментарии граждан под опросом "Телеграфа". Также украинцы заграницей хотят, чтобы украинские власти побороли коррупцию, улучшили экономическую ситуацию (повышение зарплат и пенсий). Другая часть граждан навсегда оборвала связи с родиной.

"Большинство из тех, кто остался, с радостью выехали бы отсюда. О каком возвращении идет речь?"

"Я и не уезжала. Я дома, в Украине!"

"Обязательно вернусь, как только закончится война. Очень хочу домой"

"95% не вернутся… Или только на экскурсию, на пару дней"

"Нужен мир, чтобы не было коррупции, была работа и хорошая зарплата"

"Если человек работает заграницей, есть жилье. Зачем возвращаться в Украину, что тут делать?"

"Нужен мир и спокойствие, а также рабочие места с нормальной зарплатой, на которую можно прожить и оплатить все затраты"

"Никаких особенных причин, чтобы вернуться нет. Просто приехать проведать родных и назад. Туда, где жилье, работа и налаженный быт"

"Нужен мир"

"Нужен порядок"

"Не вернусь ни при каких раскладах"

"Куда возвращаться? Дом в оккупации"

"Сыну — 19, дочери — 26. Зачем сюда возвращаться…"

"Нужен мир"

"Выехал в 2014, но вряд ли вернусь: жизнь, работа, ипотека в Европе. Очень люблю Неньку и свой город Сумы"

"Нужно завершение войны"

"Нужен мир"

"Вернусь, если не смогу жить заграницей"

"А зачем людям возвращаться? Бесплатное жилье, хорошая денежная помощь, бесплатная медицина, помощь продуктами, организация бесплатных путешествий по Европе. У нас тревоги, взрывы, слезы, боль и мизерная пенсия"

"Те, кто выехал, вряд ли вернутся"

"Они выехали не для того, чтобы вернуться"

"Вернусь обязательно"

"Мы и не выезжали"

"Возвращаться на пенсию в 4500 грн? Нет, я лучше поживу в Испании"

"Жду возвращения оккупированных территорий, там наш дом"

"В ноябре вернусь. 4 года прожил в США"

Ранее "Телеграф" поинтересовался у читателей, будут ли они переезжать из больших городов зимой 2026-2027. Решительность украинцев приятно удивила редакцию.