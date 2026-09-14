Выглядят дорого, а стоят копейки: 5 вещей для дома, которые стоит искать в секонд-хенде

С ними ваш дом будет неповторимым

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В секонд-хендах можно найти немало качественных вещей по очень низким ценам. Речь идет не только об одежде: можно приобрести чудесные стильные вещи для дома.

О пяти подержанных вещах, которые могут преобразить ваш дом, рассказывает американский сайт Southern Living. Дизайнеры интерьеров раскрыли, что выгоднее покупать подержанным.

Речь идет не только о привычных нам секонд-хендах, где в большинстве своем продается одежда, но и о явлении покупки вещей, которые уже были в употреблении, как таковом. Это могут быть сайты по продаже подержанных вещей, барахолки, комиссионные магазины.

Интересные столики с "характером"

Дизайнер Тейлор Джонсон является поклонницей приобретения подержанных декоративных столиков. По ее словам, раньше их делали более качественными, а во-вторых — стоят они гораздо меньше новых. Можно найти столы из мрамора и натурального камня. Даже если на столике есть следы времени – это лишь придает ему изысканности.

Винтажный столик. Фото: OLX

Книги для журнального столика

Они могут не только представлять ценность для читателей, но и быть частью стилизации. Есть что-то очень атмосферное в старых изданиях, разложенных на вашем журнальном столике.

Серебряные аксессуары

В секондах и на сайтах можно найти старые серебряные мелочи — посуду и аксессуары для дома. Это могут быть миски, которые можно переделать в кашпо, кубки, что можно использовать как вазы, или серебряные подносы для баров и туалетных столиков.

Шкафы

Забудьте о доступной современной мебели из МДФ. Лучше выбрать подержанную мебель и приобрести удивительные изделия, изготовленные из настоящего дерева, за гораздо меньшие деньги.

"Существует так много больших шкафов для фарфора, барных шкафов и комодов, которые продаются почти за бесценок", — говорит дизайнер Кристин Киз.

Старый шкаф, способный стать украшением комнаты. Фото: OLX

Люстры и светильники

По словам дизайнеров интерьеров, можно найти отличные б/у люстры и светильники по очень низким ценам. Они могут придать вашему дому особую атмосферу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вывести запах секонд-хенда из одежды. Есть простые способы вывести его из вещей.