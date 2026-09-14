Виглядають дорого, а коштують копійки: 5 речей для дому, які варто шукати в секонд-хенді

З ними ваша оселя буде неповторною

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В секонд-хендах можна знайти чимало якісних речей за дуже низькими цінами. Йдеться не лише про одяг: можна придбати чудові стильні речі для дому.

Про п'ять вживаних речей, які можуть преобразити ваш дім, розповідає американський сайт Southern Living. Дизайнери інтер'єрів розкрили, що вигідніше купувати вживаним.

Йдеться не лише про звичні нам секонд-хенди, де здебільшого продається одяг, але й про явище купівлі речей, які вже були у вжитку, як таке. Це можуть бути також сайти з продажу уживаних речей, барахолки, комісійні магазини.

Цікаві столики з "характером"

Дизайнерка Тейлор Джонсон є прихильницею придбання вживаних декоративних столиків. За її словами, раніше їх робили більш якісними, а по-друге — коштують вони значно менше, ніж нові. Можна знайти столи з мармуру та натурального каменю. Навіть якщо на столику є сліди часу — це лише додає йому вишуканості.

Вінтажний столик. Фото: OLX

Книги для журнального столика

Вони можуть не лише становити цінність для читачів, але й бути частиною стилізації. Є щось дуже атмосферне у старих виданнях, що розкладені на вашому журнальному столику.

Срібні аксесуари

У секондах та на сайтах можна знайти старі срібні дрібнички — посуд та аксесуари для дому. Це можуть бути миски, які можна переробити на кашпо, кубки, які можна використовувати як вази, або срібні таці для барів і туалетних столиків.

Шафи

Забудьте про доступні сучасні меблі з МДФ. Краще обрати вживані меблі та придбати дивовижні вироби, виготовлені зі справжнього дерева, за набагато менші гроші.

"Існує так багато великих шаф для порцеляни, барних шаф та комодів, які продаються майже за безцінь", — каже дизайнерка Крістін Кіз.

Стара шафа, здатна стати окрасою кімнати. Фото: OLX

Люстри та світильники

За словами дизайнерів інтер'єрів, можна знайти чудові вживані люстри та світильники за дуже низькими цінами. Вони можуть надати вашому будинку особливої атмосфери.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вивести запах секонд-хенду з одягу. Є прості способи вивести його з речей.