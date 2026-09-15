Не просто День учителя: украинцы напомнили, кого еще нужно поздравлять на праздник

Многие забывают, что День учителя касается не только педагогов

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На День учителя обычно поздравляют воспитателей и педагогов. Дети и их родители дарят им подарки, забывая о других работниках учебных заведений.

Об этом читатели напомнили всем украинцам, отвечая на опрос "Телеграфа": "Что вы обычно дарите педагогам на День учителя". В сети отметили, что в этот день стоит дарить подарки не только педагогам, но другим работникам, связанных с образованием.

"Всегда говорим об учителях, а о работниках даже никто и не вспомнит. Кто обеспечивает комфорт, чистоту, кто ремонтирует, кормит, первым заходит в школу и последним выходит? С праздником Вас, работники образовательных учреждений. Мира Вам, здоровья и терпения", — написала Оксана Боденчук.

"Я хочу сказать, что это не просто день учителя, а день работников образования, а в сфере образования работают не только учителя. А насчет подарков считаю, что это не обязательно, или только цветы от родительского комитета", — отметила Лариса Кушнир.

В Украине чествование педагогов охватывает сразу несколько ключевых дат осеннего календаря:

День работников образования (официальное название) / День учителя: Главный национальный профессиональный праздник всех педагогов страны. Традиционно отмечается в первое воскресенье октября . В 2026 году праздник отмечают 4 октября.

Главный национальный профессиональный праздник всех педагогов страны. Традиционно отмечается . В 2026 году праздник отмечают 4 октября. Всемирный день учителей (World Teachers' Day): Международный праздник, учрежденный ЮНЕСКО. Фиксированная дата по всему миру — 5 октября .

Международный праздник, учрежденный ЮНЕСКО. Фиксированная дата по всему миру — . День воспитателя и всех дошкольных работников: Неофициальный, но широко отмечаемый праздник сотрудников детских садов и дошкольных учреждений. Выпадает ежегодно на 30 сентября.

Ранее учителя рассказали, что действительно хотят получить на День учителя. "Телеграф" спросил педагогов, какой подарок их действительно порадует.