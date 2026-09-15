Без обращения и визита в ТЦК: часть украинцев автоматически снимут с военного учета

Однако если раньше были нарушения военного учета, это придется урегулировать отдельно

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Военнообязанные украинцы, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, будут автоматически сниматься с военного учета. С недавних пор это делается без визита в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщили в Минобороны. Реестр "Оберіг" будет ежедневно проверять дату рождения и воинское звание военнообязанных. По достижении предельного возраста пребывания в запасе система автоматически исключит человека из военного учета.

Предельный возраст пребывания в запасе составляет:

60 лет — для большинства военнообязанных и резервистов;

65 лет – для лиц высшего офицерского состава.

Отсрочка или бронирование, если они были, автоматически отменяются после исключения из учета. Однако автоматическое исключение не отменяет нарушений правил военного учета, зафиксированных ранее. Их придется урегулировать отдельно.

Сообщение об изменении статуса отображаются в "Резерв+". После обновления военно-учетного документа в приложении появится статус "Исключен".

"Если статус не изменился, нужно повторно авторизироваться в Резерв+ и обновить документ. Если это не помогло — обратиться в ТЦК и СП для проверки данных", — объяснили в Минобороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у представителей ТЦК нет полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в публичных местах во время воздушной тревоги. Также они не могут препятствовать человеку направляться в укрытие.