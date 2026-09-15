Не просто День учителя: українці нагадали, кого ще треба вітати на свято

Багато хто забуває, що День вчителя стосується не лише педагогів

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На День вчителя зазвичай вітають вихователів та педагогів. Діти та їхні батьки дарують їм подарунки, забуваючи про інших працівників навчальних закладів.

Про це читачі нагадали всім українцям, відповідаючи на опитування "Телеграфа": "Що ви зазвичай даруєте педагогам на День вчителя". У мережі відзначили, що цього дня варто дарувати подарунки не лише педагогам, а й іншим працівникам, пов’язаним з освітою.

"Завжди говоримо про вчителів, а про працівників навіть ніхто й не згадає. Хто забезпечує комфорт, чистоту, хто ремонтує, годує, першим заходить до школи й останнім виходить? Зі святом Вас, працівники освітніх закладів. Миру Вам, здоров’я та терпіння", — написала Оксана Боденчук.

"Я хочу сказати, що це не просто день вчителя, а день працівників освіти, а у сфері освіти працюють не лише вчителі. А щодо подарунків вважаю, що це не обов’язково, чи лише квіти від батьківського комітету", — зазначила Лариса Кушнир.

В Україні вшанування педагогів охоплює одразу кілька ключових дат осіннього календаря:

День працівників освіти (офіційна назва)/День вчителя: Головне національне професійне свято всіх педагогів країни. Традиційно відзначається у першу неділю жовтня . 2026 року свято відзначають 4 жовтня.

Головне національне професійне свято всіх педагогів країни. Традиційно відзначається . 2026 року свято відзначають 4 жовтня. Всесвітній день вчителів (World Teachers’ Day): Міжнародне свято, започатковане ЮНЕСКО. Фіксована дата по всьому світу — 5 жовтня .

Міжнародне свято, започатковане ЮНЕСКО. Фіксована дата по всьому світу — . День вихователя та всіх дошкільних працівників: Неофіційне, але широко відзначуване свято співробітників дитячих садків та дошкільних закладів. Випадає щороку на 30 вересня.

Раніше вчителі розповіли, що справді хочуть отримати на День вчителя. "Телеграф" запитав педагогів, який подарунок їх справді порадує.