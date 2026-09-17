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Уже не класика і не бренди: які аромати масово купують українки 40+ років

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
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Доросліші пані мають чітке розуміння, які аромати їм пасують
Доросліші пані мають чітке розуміння, які аромати їм пасують. Фото Колаж "Телеграф"

Вік не визначає межі вибору, але робить його більш усвідомленим

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Українки віком понад 40 років мають добре сформовані парфумерні уподобання, але це не означає, що вони обмежуються класикою. Ця категорія жінок охоче обирає насичені композиції з виразною базою – деревні, амброві, пряні, шипрові, квіткові.

Про це "Телеграфу" розповіла Людмила Унінець, менеджерка категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія". За її словами, з досвідом з’являється більше розуміння власного смаку, тому вибір стає точнішим та усвідомленішим. Для жінок 40+ важливі не стільки гучна назва бренду чи популярність аромату, скільки його характер, якість звучання та те, наскільки органічно він вписується в образ.

Магазин BROCARD
Магазин BROCARD. Фото: rau.ua

"За нашими спостереженнями, ця аудиторія охоче обирає насичені композиції з виразною базою – деревні, амброві, пряні, шипрові, квіткові. Але поруч із цим стрімко розвивається інтерес до ніші, незвичних поєднань, молекулярних ароматів. Тож вік тут радше додає вибору усвідомленості, ніж визначає його межі", — пояснила парфумер.

Раніше "Телеграф" розповідав, який хіт серед парфумів просто змітають з полиць у 2026 році. Їх хочуть абсолютно всі.

Теги:
#Парфуми #BROCARD #Людмила Унінець