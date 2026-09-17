Уже не класика і не бренди: які аромати масово купують українки 40+ років

Вік не визначає межі вибору, але робить його більш усвідомленим

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Українки віком понад 40 років мають добре сформовані парфумерні уподобання, але це не означає, що вони обмежуються класикою. Ця категорія жінок охоче обирає насичені композиції з виразною базою – деревні, амброві, пряні, шипрові, квіткові.

Про це "Телеграфу" розповіла Людмила Унінець, менеджерка категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія". За її словами, з досвідом з’являється більше розуміння власного смаку, тому вибір стає точнішим та усвідомленішим. Для жінок 40+ важливі не стільки гучна назва бренду чи популярність аромату, скільки його характер, якість звучання та те, наскільки органічно він вписується в образ.

Магазин BROCARD. Фото: rau.ua

"За нашими спостереженнями, ця аудиторія охоче обирає насичені композиції з виразною базою – деревні, амброві, пряні, шипрові, квіткові. Але поруч із цим стрімко розвивається інтерес до ніші, незвичних поєднань, молекулярних ароматів. Тож вік тут радше додає вибору усвідомленості, ніж визначає його межі", — пояснила парфумер.

Раніше "Телеграф" розповідав, який хіт серед парфумів просто змітають з полиць у 2026 році. Їх хочуть абсолютно всі.