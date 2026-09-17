Уже не класика і не бренди: які аромати масово купують українки 40+ років
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Вік не визначає межі вибору, але робить його більш усвідомленим
Українки віком понад 40 років мають добре сформовані парфумерні уподобання, але це не означає, що вони обмежуються класикою. Ця категорія жінок охоче обирає насичені композиції з виразною базою – деревні, амброві, пряні, шипрові, квіткові.
Про це "Телеграфу" розповіла Людмила Унінець, менеджерка категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія". За її словами, з досвідом з’являється більше розуміння власного смаку, тому вибір стає точнішим та усвідомленішим. Для жінок 40+ важливі не стільки гучна назва бренду чи популярність аромату, скільки його характер, якість звучання та те, наскільки органічно він вписується в образ.
"За нашими спостереженнями, ця аудиторія охоче обирає насичені композиції з виразною базою – деревні, амброві, пряні, шипрові, квіткові. Але поруч із цим стрімко розвивається інтерес до ніші, незвичних поєднань, молекулярних ароматів. Тож вік тут радше додає вибору усвідомленості, ніж визначає його межі", — пояснила парфумер.
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