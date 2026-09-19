Дроны летят из России умными "роями": что такое Mesh-системы и как они стали проблемой для Украины

Оккупанты все чаще начинают использовать решения с mesh-модемами

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В ВСУ целый год не проводили системную работу над технологиями противодействия mesh-модемам. РФ использует ее для нанесения ударов по Украине с помощью БПЛА.

Об этом заявил советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он возложил ответственность за это на бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и руководство, отвечающее за радиоэлектронную борьбу.

"За время войны я никого не критиковал. Я не люблю этого делать, потому что мой принцип таков: Если критикуешь — сделай лучше.

Но сегодня я хочу поблагодарить бывшего Главкома, и его РЭБ руководителя за то, что в течение года никто в ВСУ системно не занимался технологиями противодействия МЭШ-модемам и никто не закрыл столицу средствами РЭБ, наблюдая как враг развивает эту технологию.

Как результат, сейчас мы получаем удары реактивными "Шахедами" под управлением МЭШ и пытаемся новой РЕБ командой экстренно что-то делать", — написал "Флеш".

Александр Сырский/Фото: Генштаб ВСУ

Полное заявление Сергея Бескрестнова

Сергей "Флеш" Бескрестнов

Использование Mesh-модемов на российских БПЛА

Это технологическое решение, направленное на построение децентрализованной сети связи между дронами в воздухе. Установка таких модулей (преимущественно китайского производства) фиксируется на различных типах российских БПЛА, включая "Шахед / Герань", "Гербера" и фанерные ударные дроны "Молния".

Данные "роутеры" РФ закупает в Китае/Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Данные "роутеры" РФ закупает в Китае/Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Принцип работы Mesh-сети

В отличие от классической схемы "дрон — наземная станция", Mesh-технология предполагает, что каждый модем является ретранслятором (узлом сети). Получается своеобразная цепочка: оператор → дрон → дрон → дрон → ударный БПЛА.

Автоматическое перенаправление сигнала: Если один дрон глушится РЭБ или выбывает из строя, трафик мгновенно перенаправляется через другие находящиеся в воздухе БПЛА.

Если один дрон глушится РЭБ или выбывает из строя, трафик мгновенно перенаправляется через другие находящиеся в воздухе БПЛА. Отсутствие единой точки отказа: Сеть самовосстанавливается динамически по мере изменения положения аппаратов в пространстве.

В сбитой "Гербере" нашли китайский модем/Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Зачем россиянам Mesh-сеть

Существенное увеличение дальности связи: Сигнал управления или видеопоток транслируется "по цепочке" от одного БПЛА к другому, что позволяет заводить дроны далеко за пределы прямой радиовидимости.

Превращение дальнобойных БПЛА в FPV/Ударные комплексы: Оснащенные камерами и Mesh-модемами дальнобойные БПЛА позволяют оператору получать видеосигнал в реальном времени в глубине тыла.

Координация группы (Рой/Взаимодействие): Разведчик (например, с более качественной оптикой) передает координаты цели прямо в воздухе ударным дронам для донаведения.

Устойчивость к РЭБ: Сигнал перепрыгивает с узла на узел, делая подавление каналов связи стандартными средствами более сложной задачей.

Сергей "Флеш" Бескрестнов о Mesh-модемах

Отметим, данная технология не делает БПЛА неуязвимыми, но позволяет аппаратам ретранслировать данные и поддерживать связь друг с другом на значительных расстояниях. Таким образом, противник переходит от использования одиночных автономных дронов к сетевым системам. В рамках новой архитектуры несколько БПЛА могут действовать согласованно: совместно проводить разведку, обеспечивать устойчивую связь и наносить ударные задачи.

Напомним, во время российской атаки на Киев 3 сентября мониторинговые каналы сообщали о пролете над столицей нового российского реактивного БПЛА "Герань-5". Этот аппарат существенно отличается от привычных "Шахедов" прежде всего скоростью, размерами и типом двигателя.