Без "кофе-бургер-омыватель": какие стоп-фразы заставят кассира ОККО молча пробить ваш заказ
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В сети поделились лайфхаками, которые экономят время
Кассиры в сети заправок ОККО обязаны предложить клиенту дополнительные товары (кофе-бургер-омыватель и т. д.). Однако существуют кодовые фразы, которые останавливают данный "скрипт".
К примеру, блогер Стас Свидерский заявил, что продавцы в ОККО не будут дополнительно предлагать вам ничего если вы скажете: "Это весь мой заказ". По его словам, после этого вам молча пробьют ваш заказ и вы спокойно уедете.
В threads бывшие сотрудники сети АЗС подтвердили, что "стоп-фразы" действительно работают и закреплены в правилах заправки. В сети предлагают говорить кассирам такие варианты:
- "Это весь мой заказ"
- "Только заправка"
- "Это все"
"Заправка "ОККО". Если вас за***ли предложения "кофе-бургер-омыватель", говорите кодовую фразу "только заправка" (можно дважды ). Поверьте, кассиров тоже за***ла эта скороговорка"
"Я сразу после своего заказа говорю 'ЭТО ВСЁ', работает железно"
"Я знал что есть чит-код. В Макдональдсе работает фраза: "Это всё"
Напомним, Россия системно взялась за уничтожение украинских АЗС. К тому же, судя по всему, РФ нацелилась на вполне конкретного производителя.