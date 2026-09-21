Без "кофе-бургер-омыватель": какие стоп-фразы заставят кассира ОККО молча пробить ваш заказ

В сети поделились лайфхаками, которые экономят время

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Кассиры в сети заправок ОККО обязаны предложить клиенту дополнительные товары (кофе-бургер-омыватель и т. д.). Однако существуют кодовые фразы, которые останавливают данный "скрипт".

К примеру, блогер Стас Свидерский заявил, что продавцы в ОККО не будут дополнительно предлагать вам ничего если вы скажете: "Это весь мой заказ". По его словам, после этого вам молча пробьют ваш заказ и вы спокойно уедете.

В threads бывшие сотрудники сети АЗС подтвердили, что "стоп-фразы" действительно работают и закреплены в правилах заправки. В сети предлагают говорить кассирам такие варианты:

"Это весь мой заказ"

"Только заправка"

"Это все"

"Заправка "ОККО". Если вас за***ли предложения "кофе-бургер-омыватель", говорите кодовую фразу "только заправка" (можно дважды ). Поверьте, кассиров тоже за***ла эта скороговорка"

"Я сразу после своего заказа говорю 'ЭТО ВСЁ', работает железно"

"Я знал что есть чит-код. В Макдональдсе работает фраза: "Это всё"

Напомним, Россия системно взялась за уничтожение украинских АЗС. К тому же, судя по всему, РФ нацелилась на вполне конкретного производителя.