Украина может остаться без помощи Франции: что уже успела получить за годы войны

Настроения по поддержке Украины в странах Европы меняются

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Кандидатка в президенты Франции от ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен, лидирующая в соцопросах, заявила, что Франция в будущем будет вынуждена прекратить помощь Украине. Это может ощутимым ударом по обороноспособности нашей страны и сыграть на руку РФ.

"Телеграф" расскажет, сколько и чего получила Украина от Французской Республики за годы полномасштабного вторжения России. Следует отметить, что заявление Марин Ле Пен отражает позицию ультраправой французской оппозиции, а не действующего правительства, которое продолжает поддерживать финансирование и поставки оружия Украине.

Что сказала Ле Пен

Марин Ле Пен выступила на мероприятии Playbook live от Politico в Париже. Там она подчеркнула необходимость пересмотра подходов к поддержке Украины.

"Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. Жаль, но у нас больше нет таких возможностей", — заявила Ле Пен.

Свою позицию она объяснила ненадлежащим финансовым положением в стране. Ведь, по словам Ле Пен, Франция оказалась в "абсурдной финансовой ситуации".

Что Украина получала от Франции

Франция занимает весомое, хотя и не первое по общим объемам место среди партнеров Украины. Эта страна делает основной акцент не на количественных показателях финансовой поддержки бюджета, а на высокотехнологичном и тяжелом вооружении для украинской армии.

По общему объему выделенной и обязанной поддержки (военной, финансовой и гуманитарной), согласно данным Кильского института мировой экономики (Kiel Institute), доля Франции составляет около 3–4% от всей международной помощи Украине, что составляет 4–5 млрд долларов по прямым обязательствам государства. В то же время через фонды Евросоюза Франция косвенно финансирует еще около 18% всего общеевропейского пакета помощи.

Военная помощь

Авиационные крылатые ракеты. Ракеты SCALP-EG (аналог британских Storm Shadow), которые позволяют наносить высокоточные удары по тыловым объектам россиян.

Ракеты SCALP-EG (аналог британских Storm Shadow), которые позволяют наносить высокоточные удары по тыловым объектам россиян. Артиллерия. Самоходные артиллерийские установки CAESAR (калибр 155-мм) – одни из самых точных и мобильных артиллерийских установок в ВСУ (передано более 60 единиц), а также прицепные гаубицы TRF1 и САУ AMX-10 AUF1.

Ракеты SCALP-EG на подвеске Су-24. Фото Википедия

САУ CAESAR

Бронетехника

Колесные танки AMX-10 RC.

БТР VAB (более 300 единиц).

Бронеавтомобили Bastion.

Танк AMX-10 RC

Средства ПВО и радары

Зенитно-ракетные комплексы SAMP/T (Mamba) – комплекс, способный сбивать баллистические ракеты.

ЗРК малой дальности Crotale NG и Mistral.

Современные радары обнаружения воздушных целей Ground Master 200 (GM200).

ЗРК SAMP/T (Mamba)

Авиация и боеприпасы

Истребители Mirage 2000-5 (подготовка пилотов и передача самолетов).

Авиационные управляемые бомбы AASM Hammer.

Регулярные поставки артиллерийских снарядов 155 мм калибра.

Истребитель Mirage 2000

Также за эти годы было проведено обучение тысяч украинских военнослужащих на французских полигонах. Украинцы изучали основы общевойскового боя, использование САУ CAESAR, обслуживание системы SAMP/T и пилотирование Mirage 2000.

Финансовая и гуманитарная помощь

Двухсторонние гранты и кредиты. Франция предоставила более 1,2 млрд евро прямой финансовой поддержки украинскому бюджету на льготных условиях.

Франция предоставила более 1,2 млрд евро прямой финансовой поддержки украинскому бюджету на льготных условиях. Энергетическое оборудование. Более 1000 тонн гуманитарных грузов, включая мощные генераторы, трансформаторы и ремонтные комплекты для восстановления сети после обстрелов.

Более 1000 тонн гуманитарных грузов, включая мощные генераторы, трансформаторы и ремонтные комплекты для восстановления сети после обстрелов. Медицина и гражданская защита. Пожарные автомобили, машины скорой помощи, мобильная лаборатория ДНК, медицинское оборудование.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Франция усилит ПВО Украины дополнительными системами ПВО SAMP/T и ракетами к ним за счет финансовых возможностей в рамках займа ЕС.