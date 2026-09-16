Вот почему Трамп засыпает на публике: какая ночная привычка губит президента США

Он уверяет, что не спит, но видеозаписи говорят о другом

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Дональд Трамп не раз говорил, что спит очень мало. Еще в 2017 году он рассказывал Fox News, что может работать до часа ночи, а уже в 5 утра просыпаться. По его словам, четырех часов сна ему достаточно.

Но есть одна деталь, которую трудно не заметить: каждый раз, когда президент оказывается на долгой церемонии или многочасовой встрече, камеры время от времени ловят его с закрытыми глазами. "Телеграф" собрал интересные случаи, когда Трамп выглядел так, будто засыпает.

Ложится поздно, встает в пять

О своем режиме Трамп рассказывал еще во время первого президентского срока. В 2017 году в интервью Fox News он объяснял, что его рабочий день может заканчиваться далеко за полночь.

"Я работаю допоздна, вплоть до 12, 1 часа ночи", — говорил Трамп.

Затем он добавил, что просыпается в 5 утра.

Тогдашний врач Трампа Ронни Джексон также заявлял, что президент спит примерно четыре-пять часов.

"Я бы сказал, что он спит четыре-пять часов в сутки. Вероятно, так было всю его жизнь. Он просто из тех людей, которым не нужно много спать", — заявлял Джексон.

Именно здесь и возникает вопрос: если такого количества сна Трампу действительно достаточно, почему на длительных публичных мероприятиях он так часто сидит с закрытыми глазами?

11 сентября 2026 года — Церемония в Пентагоне

Последний громкий случай произошел 11 сентября 2026 года в Пентагоне. Трамп пришел на церемонию памяти жертв терактов, где зачитывали имена погибших, выступал министр обороны Пит Хегсет, а также пел хор.

Камеры несколько раз показали президента с закрытыми глазами. Он также опускал голову, из-за чего у зрителей сложилось впечатление, что Трамп задремал прямо во время церемонии.

В Белом доме это опровергли. Там объяснили, что Трамп не спал, а внимательно слушал церемонию.

"Президент Трамп сосредоточенно слушал и вспоминал жертв и героических спасателей, трагически погибших в тот роковой день", — заявил спикер Белого дома Дэвис Ингл.

Трамп во время церемонии в Пентагоне. Фото: Getty Images

5 июля 2026 года — Празднование 250-летия независимости США

Еще один подобный случай произошел во время празднования 250-летия независимости США. В ночь на 5 июля Трамп вместе с первой леди Меланией наблюдал за фейерверками на Национальной аллее в Вашингтоне.

В этот вечер президенту пришлось ждать начала основной программы дольше, чем планировалось. Из-за грозы территорию Национальной аллеи на несколько часов эвакуировали, а когда зрителей пустили обратно, Трамп выступил с речью лишь около 23:15. Фейерверк начался почти в полночь.

Именно во время шоу в сети появились кадры, на которых Дональд Трамп сидит с закрытыми глазами. Пользователи соцсетей решили, что президент задремал. В Белом доме вновь опровергли, что Трамп заснул.

Трамп во время празднования 250-летия независимости США. Фото: Getty Images

23 марта 2026 года — брифинг в Мемфисе

Подобный эпизод произошел 23 марта 2026 года в Мемфисе. Трамп приехал туда, чтобы рассказать о работе Memphis Safe Task Force и результатах борьбы с преступностью в городе. На брифинге также присутствовали министр обороны Пит Хегсет, генеральный прокурор Пэм Бонди и другие представители силовых структур.

Во время телевизионного мероприятия камеры несколько раз показывали Трампа с закрытыми глазами. Он опускал голову и выглядел так, будто пытается не заснуть.

Trump is out https://t.co/a7HaBIv8nQ — Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2026

19 февраля 2026 года — Заседание Board of Peace

В феврале он буквально "боролся со сном". Трамп собрал в Вашингтоне первое заседание созданного им Board of Peace. Встреча затянулась примерно на три часа, и после собственного выступления президент остался слушать других участников.

Именно тогда камеры начали ловить моменты, которые привлекли внимание журналистов. Трамп несколько раз закрывал глаза, опускал голову, а затем снова выпрямлялся. В один из моментов он оживился, когда присутствующие начали аплодировать.

2 декабря 2025 года — заседание Кабинета министров

Один из самых заметных случаев произошел 2 декабря 2025 года во время заседания Кабинета министров в Белом доме. Встреча была долгой, а во время выступлений министров камеры не раз показывали Трампа с закрытыми глазами.

The Washington Post просмотрела видео заседания и насчитала девять таких моментов. В общей сложности они длились почти шесть минут.

Особенно это было заметно во время выступления госсекретаря Марко Рубио: Трамп опускал голову и на несколько секунд закрывал глаза.

Трамп заседания Кабинета министров. Фото: Reuters File

В Белом доме это опровергли. Пресс-секретарь Каролайн Левитт заявила, что Трамп внимательно слушал доклады и руководил встречей.

А уже позже сам Трамп объяснил ситуацию. По его словам, он не спал, а просто закрывал глаза, потому что ему стало скучно.

"Я не спал. Я просто закрыл глаза, потому что хотел убраться отсюда", — заявил президент США, после чего снова добавил, что вообще мало спит.

Подобные моменты замечали еще во время его первого президентского срока, а после возвращения в Белый дом в 2025 году они снова стали регулярно появляться на видео с официальных мероприятий.

Причем речь идет не только о длительных заседаниях Кабинета министров. Трампа замечали с закрытыми глазами во время брифингов, международных встреч, церемоний и других публичных мероприятий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп подогрел слухи о своей новой любовнице.