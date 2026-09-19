Фиолетовый гриб, как из сказки, находят в лесах Украины. На него можно смотреть, но лучше не рвать

Что это за загадочная находка

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На Волыни был замечен необычный гриб насыщенного фиолетового цвета — паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus). Фото находки опубликовали в местном Telegram-канале.

"Телеграф" расскажет, что это за гриб, где в Украине он встречается и можно ли его есть.

Находка на Волыни. Фото: lutsk_tipical/Telegram

Находка на Волыни. Фото: lutsk_tipical/Telegram

Как выглядит паутинник фиолетовый

Паутинник фиолетовый относится к большому роду Cortinarius. Его легко узнать по насыщенной темно-фиолетовой окраске, которая у молодых грибов охватывает шляпку, пластинки и ножку.

Паутинник фиолетовый. Фото: Мир грибов Украины

Шляпка обычно имеет около 5–12 см в диаметре, хотя может вырастать и до 15 см. Сначала она выпуклая или полусферическая, а с возрастом раскрывается, при этом поверхность остается сухой и волокнисто-чешуйчатой.

Ножка также фиолетовая, волокнистая, у основания может иметь характерное утолщение. Она способна вырастать примерно до 16 см.

Шапочка и ножка гриба

Название рода связано с кортининой — тонким паутинообразным покрывалом, которое у молодых грибов натянуто между краем шляпки и ножкой. Со временем от него могут оставаться волокнистые следы.

Еще один характерный признак — изменение цвета пластинок. Сначала они фиолетовые, но по мере созревания спор становятся фиолетово-коричневыми, а затем приобретают ржаво-бурый оттенок.

Гриб постепенно теряет цвет

Гриб постепенно теряет цвет

Где его можно встретить в Украине

Фиолетовый паутинник — лесной гриб, который образует микоризу с деревьями. Его находят в лиственных, хвойных и смешанных лесах, в частности на влажных участках. В частности, он встречается на Волыни и Полесье, а также в Прикарпатье и Карпатах.

Плодовые тела появляются преимущественно в конце лета и осенью (с августа по сентябрь-октябрь).

Фиолетовый паутинник не относится к грибам, которые обычно растут массово. Его появление в лесу может быть единичным.

Паутинник фиолетовый

Можно ли есть гриб

Паутинник фиолетовый в справочниках называют съедобным грибом. Однако с ним следует соблюдать осторожность. Среди видов рода Cortinarius есть ядовитые грибы, некоторые содержат ореланин, который может вызвать тяжелое поражение почек. При этом симптомы отравления иногда появляются только спустя несколько дней или даже недель.

Так что если нет полной уверенности в определении гриба, такую находку безопаснее оставить в лесу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый вкусный гриб уже недалеко от Украины.