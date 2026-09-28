Мати хотіла дівчинку, а народився він: про якого з президентів України мова

Його батько пишався тим, що син схожий на нього

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У родині вже був син, тому мати під час другої вагітності хотіла дівчинку. Проте на світ знову з’явився хлопчик, який через багато років став одним із керівників держави.

Про цю сімейну історію свого часу розповіла Катерина Федорівна Фазли — давня знайома родини, яка, за її словами, знала їх понад 40 років.

Теплий сімейний момент із новонародженим. Фото: згенероване ШІ

Вона згадувала, що старшого сина Михайла в сім’ї вже виховували, тому Євгенія Сергіївна хотіла доньку. Однак народився другий син, і батько Олексій Іванович дуже пишався тим, що хлопчик був надзвичайно схожий на нього.

Майбутній політик народився 26 вересня 1965 року в Болграді на Одещині. Там родина жила у двоповерховому будинку, а його батьки працювали у сфері сільського господарства: батько був керівником сільгосптехніки, мати — головним бухгалтером районного управління.

Хлопчика назвали Петром Порошенком, який у 2014–2019 роках був президентом України.

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