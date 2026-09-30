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Забули про нігті та зуби: як легко відкрити аптечні флакони

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Корисний лайфхак із мережі
Корисний лайфхак із мережі. Фото Колаж "Телеграфу"

Для багатьох цей метод став відкриттям

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Аптечні флакони з йодом, зеленкою, спиртом та іншими засобами іноді складно відкриваються через пластикову захисну пробку. Багато хто намагається підчепити її нігтями, зубами чи підручними предметами. Але зробити це можна набагато простіше.

Корисний лайфхак опублікували у соціальній мережі Threads. Автор пише, що впоратися з тугою пробкою у флаконі можна за допомогою самої кришки, якою він закривається.

"Виявляється, що зеленка, йод, спирт та інші аптечні ліки, в яких є пластикова пробка, відкривається за допомогою кришечки (від цих же ліків). І не треба собі зривати нігті, кришити зуби і довбати пробку всіма підручними засобами", — йдеться в повідомленні.

Як дістати пластикову пробку із флакона
Пластикова захисна пробка

Як відкрити флакон із пластиковою пробкою

Простий, не неочевидний лайфхак полягає в тому, щоб використовувати кришечку від флакона як відкривач.

Для цього її необхідно зняти, перевернути, підчепити краєм кришки виступаючу частину пробки.

Далі потрібно трохи натиснути на кришечку і використовувати її край як важіль.

Захисна пробка після цього дістається набагато простіше.

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Коментарі у мережі

Ефективний лайфхак викликав активні обговорення у Threads. Дехто зізнається, що про такий спосіб дізналися вперше і здивувалися простоті рішення.

Для відкриття пробки у флаконах багато хто дійсно використовував гострі предмети, що може бути небезпечним.

Українці відреагували на лайфхак із пластиковою пробкою
Коментарі в соцмережі Threads
Користувачі мережі відреагували на лайфхак із кришкою та флаконом
Українці прокоментували лайфхак із соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про геніальний трюк аргентинських господинь із використаним чайним пакетиком.

Теги:
#Пробка #Лайфхак #Флакон #Кришка #Threads