Забули про нігті та зуби: як легко відкрити аптечні флакони
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Для багатьох цей метод став відкриттям
Аптечні флакони з йодом, зеленкою, спиртом та іншими засобами іноді складно відкриваються через пластикову захисну пробку. Багато хто намагається підчепити її нігтями, зубами чи підручними предметами. Але зробити це можна набагато простіше.
Корисний лайфхак опублікували у соціальній мережі Threads. Автор пише, що впоратися з тугою пробкою у флаконі можна за допомогою самої кришки, якою він закривається.
"Виявляється, що зеленка, йод, спирт та інші аптечні ліки, в яких є пластикова пробка, відкривається за допомогою кришечки (від цих же ліків). І не треба собі зривати нігті, кришити зуби і довбати пробку всіма підручними засобами", — йдеться в повідомленні.
Як відкрити флакон із пластиковою пробкою
Простий, не неочевидний лайфхак полягає в тому, щоб використовувати кришечку від флакона як відкривач.
Для цього її необхідно зняти, перевернути, підчепити краєм кришки виступаючу частину пробки.
Далі потрібно трохи натиснути на кришечку і використовувати її край як важіль.
Захисна пробка після цього дістається набагато простіше.
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Коментарі у мережі
Ефективний лайфхак викликав активні обговорення у Threads. Дехто зізнається, що про такий спосіб дізналися вперше і здивувалися простоті рішення.
Для відкриття пробки у флаконах багато хто дійсно використовував гострі предмети, що може бути небезпечним.
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