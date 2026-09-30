Не викидайте консервні банки: 3 прості способи перетворити їх на корисні речі

Після ретельного миття та сушіння консервні банки можна повторно використати вдома

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Якщо у вас залишились банки з-під консервів — не викидайте їх, а знайдіть цікаве застосування. З консервної банки можна зробити свічник, органайзер та навіть годівничку для пташок. В Україні також актуальне виготовлення окопних свічок в консервних банках.

Ідеями поділився сайт losandes. Перш ніж почати, переконайтеся, що ваша жерстяна банка (наприклад, від консервованого горошку, тунця тощо) готова до роботи. Банку потрібно ретельно вимити від залишків їжі та повністю висушити. Також потрібно зашліфувати чи загнути гострі краї.

Як зробити екосвічник з банки

Потрібна одна консервна банка, дерев'яні прищіпки для білизни, одна пласка свічка. Візьміть прості дерев'яні прищіпки для білизни. Почніть по черзі прикріплювати їх до верхнього краю підготовленої бляшанки. Розташовуйте прищіпки щільно одну до одної, вертикально. Внутрішня металева частина банки тепер слугуватиме надійним екраном.

Тепер візьміть стандартну чайну свічку (у її власному алюмінієвому тримачі). Опустіть її на дно банки, чітко по центру. Виріб має стояти на стабільній термостійкій поверхні. Дерев'яні прищіпки створюють красиву облямівку, а металева банка захищає дерево від вогню.

Свічник із консервної банки та прищіпок / Згенеровано ШІ

Органайзер для шухляд з банок за 5 хвилин

Щоб дрібнички — скріпки, ґудзики, шурупи чи намистини — більше не плуталися в шухлядах, перетворіть кілька бляшанок на зручні контейнери.

Ретельно помийте та висушіть кілька банок. Перевірте та переконайтеся, що внутрішні та верхні краї не мають гострих зазубрин. Виміряйте висоту та обхоплення банок. Виріжте відповідний шматок самоклеючого паперу, клейкої тканини або використайте яскравий скотч та обклейте кожну банку зовні. Використовуйте їх для дрібничок.

Органайзери з банок/ Згенеровано ШІ

Підвісна годівниця для птахів з бляшанки

Звичайна бляшанка може стати годівничкою. Ви можете прикрасити її, пофарбувавши металеву основу ззовні. Для того, аби зробити годівничку потрібно прикріпити сідало та мотузку. Просвердліть або пробийте отвори в бляшанці: один внизу для сідала та два зверху для мотузки. Надійно закріпіть дерев’яну паличку (сідало) в нижньому отворі. Потім просуньте міцний канат через верхні отвори та надійно закріпіть його, щоб годівниця не хиталася.

Сідало також можна примотати до бляшанки мотузкою або скотчем. Після цього залишається тільки розмістити годівничку та насипати корм.

Годівничка з банки/ Згенеровано ШІ

"Телеграф" ділився практичними ідеями апсайклінгу. Зокрема, звичайна овочева сітка стане у пригоді в побуті: із неї роблять делікатний саморобний шкребок для поверхонь або мішечок із лавандою проти молі.

Також прикрасити прибудинкову ділянку допоможе пара старого взуття – її легко перетворити на незвичне кашпо для саду чи веранди.