5 статью НАТО не активируют, но... Чем Европа может ответить России на залетные дроны

Россия нарушает воздушное пространство европейских стран, каков будет ответ Европы?

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Полномасштабное вторжение путинских войск напрямую затрагивает не только Украину, но и другие европейские страны. Может ли Европа ответить на провокации РФ?

Искусственный интеллект ChatGPT в ответ на запрос "Телеграфа" проанализировал ситуацию и выделил 7 потенциальных сценариев дальнейших событий в ответ на гибридную агрессию Кремля. ИИ считает, что Европа окончательно отходит от модели реагирования на каждый случай в отдельности и постепенно выстраивает постоянную систему противодействия, рассматривая подобные инциденты как элемент более широкого кризиса безопасности.

В Молдове и Литве зафиксировали дроны

Нарушения воздушного пространства европейских стран больше не воспринимаются как единичные "залёты". Инциденты 3 октября — падение беспилотников в Молдове и угроза в Литве — показывают, что проблема носит масштабный характер вдоль всей восточной границы Европы.

Молдова: Местные СМИ сообщили о БПЛА, которые пролетали над территорией страны (власти устанавливают происхождение, хотя ранее там уже фиксировали обломки "Гераней" после ударов по району Рени). Молдова не является членом НАТО.

Последствия взрывов дронов на территории Молдовы/Фото: facebook.com/politiarepubliciimoldova

Литва: Из-за неизвестной угрозы возле границы временно закрывали Вильнюсский аэропорт и поднимали истребители НАТО. Литва — член Альянса.

Чем Европа может ответить на подобные инциденты?

Усиление ПВО на восточном фланге. Переход на многоуровневую систему: радары раннего предупреждения, мобильные группы, средства РЭБ и дешёвые anti-drone системы вместо дорогих ракет истребителей. Готовность НАТО к перехвату. Нарушение пространства автоматически не запускает статью 5, но Альянс имеет право реагировать: сопровождать, принудительно сажать или уничтожать опасные БПЛА. Создание единого "воздушного щита" от Балтики до Чёрного моря. Интеграция украинского опыта обнаружения и прогнозирования маршрутов "шахедов" в европейские системы наблюдения, чтобы видеть угрозу ещё над Украиной. Ужесточение санкций против российского ВПК. Экономический удар по производителям компонентов для дронов, электроники и станков. Адресные санкции. Расследование конкретных цепочек поставок и воинских подразделений, причастных к запуску, чтобы привязать персональные санкции к каждому доказанному инциденту. Специальная европейская программа защиты для Молдовы. Предоставление Кишинёву радаров, систем РЭБ, комплектования пограничников и защиты критической инфраструктуры без привлечения наступательных сил. Дипломатическое давление. Вызов дипломатов, вручение нот протеста и фиксация юридической позиции государства как основа для последующих мер.

Что будет, если запуск окажется намеренным?

Если будет доказано, что Россия сознательно направила БПЛА на территорию НАТО как целенаправленную операцию, реакция перерастёт из "инцидента" в акт гибридной агрессии. Тогда возможны консультации по статье 4 НАТО (в случае угрозы безопасности союзника) или теоретическое рассмотрение эскалации, хотя автоматического перехода к статье 5 нет — масштабы, намерения и последствия имеют принципиальное значение.

Действительно ли России всё больше нужно энергетическое перемирие?

Напомним, российские оккупанты все чаще атакуют Украину с помощью модернизированных ударных БПЛА. На этот раз стало известно о применении врагом так называемых "Герань-5 К5".