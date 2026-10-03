Чтобы тыква не сгнила до весны: что британцы советуют сделать сразу после сбора
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Есть простой этап, о котором часто забывают
После сбора урожая перед хозяевами встает не менее важная задача — сохранить его до зимы. Тыквы при правильных условиях могут лежать месяцами, но если поспешить с хранением или не учесть несколько простых нюансов, они могут начать портиться намного раньше.
Специалисты британского Королевского садоводческого общества (RHS) советуют сначала дать плодам дозреть и хорошо подсохнуть. "Телеграф" расскажет, зачем это нужно и как подготовить тыкву к длительному хранению.
Не спешите срезать тыкву
Если осень теплая и сухая, тыкву лучше оставить на грядке как можно дольше. Она должна успеть хорошо вызреть — тогда ее кожура становится твердой, цвет приобретает характерный для сорта оттенок, а плодоножка начинает подсыхать.
Есть простой способ проверить зрелость тыквы прямо на грядке: попробуйте слегка надавить на кожуру ногтем. У спелого плода она должна быть достаточно твердой и не продавливаться. Если же ноготь легко оставляет вмятину, тыкве, скорее всего, еще стоит дать время дозреть.
Но оставлять урожай на грядке до первых сильных заморозков тоже не стоит. Подмерзание может сократить срок хранения тыквы.
Во время сбора не обрезайте плодоножку вплотную к самой тыкве — оставьте несколько сантиметров. Переносить плод, держа его за этот "хвостик", не стоит: если он отломается, через поврежденное место тыква может быстрее начать портиться.
Самое важное происходит уже после сбора
Вот здесь многие и допускают ошибку. Собрали тыквы — и сразу понесли в подвал. На самом деле им полезно сначала немного "отдохнуть" после грядки.
Тыквам стоит дать примерно семь — десять дней на подсушивание: разложите плоды в один слой в сухом, хорошо проветриваемом месте так, чтобы они не касались друг друга и между ними свободно циркулировал воздух.
Если на улице сухо и тепло, тыквы можно оставить на солнце. А вот если начались затяжные дожди, лучше перенести их под навес или в другое сухое место.
За это время кожура становится тверже, а небольшие царапины и повреждения подсыхают. Поэтому этот этап лучше не пропускать: хорошо подсушенная тыква имеет значительно больше шансов без проблем пролежать до зимы и не начать портиться раньше времени.
Подвал — не всегда лучшее место
Когда тыквы хорошо подсохли, их уже можно переносить на длительное хранение. И здесь важно помнить: тыква любит прохладу, но не холод и точно не сырость.
Оптимальная температура для хранения составляет примерно 10–15 °C. Помещение должно быть сухим и хорошо вентилируемым.
Тыквы лучше разложить так, чтобы они не касались друг друга. Время от времени урожай стоит осматривать — один испорченный плод не должен оставаться незамеченным среди других.
До весны долежат не все
Есть еще один нюанс, о котором опытные хозяева обычно помнят: не каждая тыква одинаково хорошо подходит для длительного хранения.
Если плод уже имеет трещину, глубокую царапину, вмятину или мягкий участок, его лучше использовать первым. Класть такую тыкву в общий запас на несколько месяцев — рискованно.
А вот крепкие, хорошо вызревшие и неповрежденные плоды при правильных условиях могут лежать очень долго.
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