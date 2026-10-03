Чтобы тыква не сгнила до весны: что британцы советуют сделать сразу после сбора

Есть простой этап, о котором часто забывают

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После сбора урожая перед хозяевами встает не менее важная задача — сохранить его до зимы. Тыквы при правильных условиях могут лежать месяцами, но если поспешить с хранением или не учесть несколько простых нюансов, они могут начать портиться намного раньше.

Специалисты британского Королевского садоводческого общества (RHS) советуют сначала дать плодам дозреть и хорошо подсохнуть. "Телеграф" расскажет, зачем это нужно и как подготовить тыкву к длительному хранению.

Не спешите срезать тыкву

Если осень теплая и сухая, тыкву лучше оставить на грядке как можно дольше. Она должна успеть хорошо вызреть — тогда ее кожура становится твердой, цвет приобретает характерный для сорта оттенок, а плодоножка начинает подсыхать.

Есть простой способ проверить зрелость тыквы прямо на грядке: попробуйте слегка надавить на кожуру ногтем. У спелого плода она должна быть достаточно твердой и не продавливаться. Если же ноготь легко оставляет вмятину, тыкве, скорее всего, еще стоит дать время дозреть.

Проверка на спелость. Фото: The Seasonal Homestead

Но оставлять урожай на грядке до первых сильных заморозков тоже не стоит. Подмерзание может сократить срок хранения тыквы.

Во время сбора не обрезайте плодоножку вплотную к самой тыкве — оставьте несколько сантиметров. Переносить плод, держа его за этот "хвостик", не стоит: если он отломается, через поврежденное место тыква может быстрее начать портиться.

Не обрезайте сильно плодоножку. Фото: Tasting Table

Самое важное происходит уже после сбора

Вот здесь многие и допускают ошибку. Собрали тыквы — и сразу понесли в подвал. На самом деле им полезно сначала немного "отдохнуть" после грядки.

Тыквам стоит дать примерно семь — десять дней на подсушивание: разложите плоды в один слой в сухом, хорошо проветриваемом месте так, чтобы они не касались друг друга и между ними свободно циркулировал воздух.

Если на улице сухо и тепло, тыквы можно оставить на солнце. А вот если начались затяжные дожди, лучше перенести их под навес или в другое сухое место.

За это время кожура становится тверже, а небольшие царапины и повреждения подсыхают. Поэтому этот этап лучше не пропускать: хорошо подсушенная тыква имеет значительно больше шансов без проблем пролежать до зимы и не начать портиться раньше времени.

Дайте тыкве подсушиться

Подвал — не всегда лучшее место

Когда тыквы хорошо подсохли, их уже можно переносить на длительное хранение. И здесь важно помнить: тыква любит прохладу, но не холод и точно не сырость.

Оптимальная температура для хранения составляет примерно 10–15 °C. Помещение должно быть сухим и хорошо вентилируемым.

Тыквы лучше разложить так, чтобы они не касались друг друга. Время от времени урожай стоит осматривать — один испорченный плод не должен оставаться незамеченным среди других.

До весны долежат не все

Есть еще один нюанс, о котором опытные хозяева обычно помнят: не каждая тыква одинаково хорошо подходит для длительного хранения.

Если плод уже имеет трещину, глубокую царапину, вмятину или мягкий участок, его лучше использовать первым. Класть такую тыкву в общий запас на несколько месяцев — рискованно.

А вот крепкие, хорошо вызревшие и неповрежденные плоды при правильных условиях могут лежать очень долго.

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